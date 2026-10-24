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GettyImages I prodotti per ottenere i viralissimi ''glass hair''

Labbra lucide, zigomi illuminati, unghie specchiate: il mondo del beauty sembra essere ossessionato da tutto ciò che brilla, e i capelli non fanno eccezione. Negli ultimi mesi, sui social impazzano i video con consigli per ottenere i cosiddetti “glass hair” (capelli effetto specchio). Soprattutto durante i mesi invernali, quando il clima freddo e secco tende a spegnere e inaridire la chioma, restituire vitalità e lucentezza diventa una priorità assoluta.

Cos’è l’effetto “glass hair”?

L’effetto specchio si basa su un principio fisico molto semplice: la riflessione della luce. Per ottenere questo risultato, la fibra capillare deve essere in condizioni di salute ottimali, permettendo alla luce di scivolare in modo continuo e uniforme dalle radici alle punte. Sebbene i capelli lisci tendano ad apparire naturalmente più riflettenti, anche le chiome mosse o ricce possono catturare la luce grazie al movimento delle onde, creando una brillantezza multidimensionale.

Come ottenere i capelli effetto a casa

1. Idratazione profonda

L’idratazione è essenziale. Servono ingredienti ricchi come burro di karité, olio di avocado e olio di ricino. Il trucco per non appesantire è applicare creme idratanti e oli sui capelli bagnati, integrandoli con una maschera profonda una volta a settimana e un olio leggero per il finish.

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La maschera Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strengthen & Restore oppure la Money Masque di Color Wow per riparare dall’interno, e Olaplex No. 7 Bonding Oil per sigillare le lunghezze e massimizzare la lucentezza senza ungere.

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2. Tinte tono su tono e gloss colorati a casa

Per un vero effetto specchio, ravvivare il colore è fondamentale. Non serve decolorare o usare tinte aggressive: basta optare per colorazioni tono su tono o gloss colorati da fare in casa. Questi prodotti depositano il pigmento all’esterno, sigillano le cuticole e creano un film riflettente che intensifica i riflessi naturali.

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La maschera riflessante Wella Professionals Color Fresh Mask per rinfrescare il colore e lucidare.

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3. Trattamenti lucidanti e “Glaze”

I glaze, i bagni di luce e le acque lamellari sono i veri protagonisti di questa tendenza. Questi trattamenti casalinghi non solo idratano in profondità, ma garantiscono un livello di riflessione della luce nettamente superiore rispetto a una normale maschera, creando un effetto “laminazione” che dura per diversi lavaggi.

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Lo spray Color Wow Dream Coat Supernatural (il prodotto virale e definitivo per impermeabilizzare il capello e ottenere i veri “glass hair” con il calore del phon) o la linea L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss, un trattamento specifico per ripristinare la lucentezza a casa. Per i capelli davvero ribelli, concludi lo stiling con Bellissima Imetec Intellistyle. I sensori integrati nelle piastre riscaldate controllano il calore 50 volte al secondo e mantengono costanti i 185°C ideali, evitando di danneggiare il capello.

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Consiglio extra: spuntatine (anche fai-da-te)

Il segreto di base per qualsiasi chioma luminosa è un capello sano. Le doppie punte “rompono” la superficie del capello, ostacolando il riflesso della luce e rendendo impossibile ottenere l’effetto specchio. Se si ha un po’ di dimestichezza, la spuntatura può essere fatta tranquillamente a casa. La regola d’oro è non usare assolutamente le forbici da cucina o da carta, che “masticano” le punte sfibrandole ulteriormente, ma utilizzare strumenti professionali.

Le forbici per capelli della Jaguar (Pre Style Ergo) sono in acciaio inossidabile e garantiscono un taglio netto e preciso a prova di doppie punte.

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