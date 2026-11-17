Paradise Blurfiller L'Oréal è la prima non-matita e non-rossetto che prenderà il podio tra i tuoi prodotti labbra preferiti.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages L'Oréal Paris Matita Labbra

Stufa delle solite matite che tratteggiano una linea letta sul contorno labbra, sempre troppo artificioso e facilmente ”sbavato” dopo il primo bicchiere, da tempo ero alla ricerca di un prodotto che non si limitasse a tracciare a fare da contorno labbra ma che mi aiutasse a ridefinire il sorriso in modo morbido e naturale. La ricerca è finita, l’ho finalmente trovato! La mia salvatrice è stata la matita labbra Paradise Blurfiller di L’Oréal Paris, nella tonalità 485 Nude Espresso.

La mia recensione personale di Paradise Blurfiller di L’Oréal Paris dopo averla messa alla prova

La promessa del brand, incarnato da una sensualissima Kendall Jenner come ambassador di campagna, è quella di donare sfumatura e volume in un solo gesto, e devo ammettere che mantiene la parola. Il vero game-changer è la punta arrotondata ergonomica e nella formula ultra-scorrevole. Il tratto scivola sulle labbra con una facilità estrema, risultando fluido e preciso anche quando sei di fretta. Il risultato con questa matita è già sapientemente sfumato e levigato al primo passaggio, senza bisogno di usare le dita o un pennellino per ammorbidire i bordi. E se ti stai domandando se dura, la risposta è: sì! Ha un’ottima durata sulle labbra e anche quando inizia a svanire, lo fa in modo molto omogeneo e naturale (nessun tratto maldestramente ”cancellato” dalle tue labbra, nessun make-up imbarazzante post -serata).

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Effetto “labbra piene” senza compromessi (e a prezzo super mini)

Ho adorato anche la versatilità di questo Blurfiller Crayon. La formula è morbida e modulabile, il che mi permette di usarla in due modi completamente diversi a seconda del mood:

Come contorno labbra : per delineare le labbra in modo delicato e discreto per tutti i giorni.

: per delineare le labbra in modo delicato e discreto per tutti i giorni. Come riempitivo totale: colorando tutte le labbra per un look molto più intenso, audace e di grande impatto.

Un piccolo consiglio: se volete un finish incredibilmente levigato, un volume amplificato e una brillantezza mozzafiato, provate ad abbinare questa matita al gloss Plump Ambition. Le labbra sembrano otticamente rimpolpate all’istante.

Ma fa davvero l’Effetto Filler?

Io sto testando la tonalità 485 Nude Espresso. Personalmente, devo dire che questa è la tonalità perfetta per me, poiché si sposa magnificamente con il mio incarnato regalandomi la giusta profondità.

Tuttavia, c’è una regola d’oro che dovete tenere a mente se volete quel look seducente e voluminoso: l’importante è scegliere la tonalità che più si avvicina al colore naturale delle vostre labbra per un vero e proprio “effetto filler”. Non è difficile in quanto sono disponibili ben 6 shades, tutte su toni ”my lips but better”. È proprio questa corrispondenza tono su tono che permette di sbordare leggermente in modo invisibile, ingannando l’occhio e creando l’illusione di labbra naturalmente più carnose.

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Sicuramente è diventata un nuovo mai-più-senza nel mio beauty case! Scommettiamo che lo diventerà subito anche nel tuo? Provala ora che è in sconto e thank’s me later!

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