Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Lo smokey eyes di Kim Kardashian è intenso

L’abbiamo amata, sperimentata e fatta nostra: l’estetica clean girl ci ha conquistato tutte perché ha messo al centro del trucco un effetto naturale quasi invisibile, pensato per valorizzarci al meglio. Anche se siamo sostenitrici del make-up no make-up, ci sono dei giorni in cui ci piace sperimentare e mettere in primo piano lo sguardo. Anche Kim Kardashian la pensa come noi e ci dimostra come lo smokey eyes sia il make-up più cool soprattutto se abbinato a labbra nude.

L’imprenditrice ha messo da parte il trucco minimalista e ha deciso di osare con un trucco sensuale e intenso che esprime in pieno la sua personalità decisa e di carattere.

Lo smokey eyes è il vero protagonista

È uno dei make-up più amati da chi vuole mettere in primo piano lo sguardo, un grande classico che non passa mai di moda. Kim Kardashian ha deciso di renderlo ancora più intenso e contemporaneo con un gioco di sfumature che oltre a dare profondità allo sguardo crea l’illusione ottica di allungare l’occhio.

La modella ha scelto le tonalità classiche dello smokey eyes come il nero e il grigio. Sulla palpebra mobile ha applicato sia l’ombretto grigio che quello nero lavorandoli per creare un passaggio armonioso tra le due tonalità. Quello che colpisce del make-up di Kim Kardashian è la scelta di concentrare il colore nella zona lungo l’attaccatura delle ciglia per poi alleggerirlo verso l’esterno così da aprire lo sguardo. L’ombretto nude con finish shimmer sull’arcata sopracciliare rende più luminoso l’effetto finale.

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Il segreto del suo smokey eyes sono proprio i contrasti. Se da una parte ha alleggerito il risultato con un ombretto dal finish luminoso, ha voluto dargli carattere applicando la matita nera nella rima inferiore. Per ottenere l’effetto drammatico tipico di questo make-up l’ha sfumataa leggermente. Infine, ha completato il trucco definendo e volumizzando le ciglia che danno ulteriore profondità al make-up.

Labbra nude e base luminosa

Il trucco occhi è al centro del make-up di Kim Kardashian quindi la modella ha scelto di orientarsi su un effetto nude e luminoso sul resto del viso a cominciare proprio dalle labbra. La bocca è stata valorizzata e resa più voluminosa dalla tecnica dell’overlips: la matita labbra sui toni del rosa è stata applicata appena oltre il contorno per creare l’illusione di labbra più piene. A completare un rossetto rosato dal finish leggermente luminoso che si fa notare ma non mette in secondo piano lo smokey eyes.

Kim Kardashian ha completato il trucco con un leggero contouring che, con il suo gioco di luci e ombre, definisce ed enfatizzare gli zigomi. A dare all’insieme un effetto vellutato e luminoso arriva il blush rosato che va a bilanciare l’intensità dello smokey eyes.

Come reinterpretare lo smokey eyes di Kim Kardashian

Il make-up di Kim Kardashian è senza dubbio molto profondo, ma può diventare il punto di partenza per uno smokey eyes più delicato. Di giorno puoi sostituire l’ombretto nero con quello marrone e il grigio con il tortora sfumando le nuance verso l’esterno. Una matita grigia lungo la rima inferiore e un velo di mascara completano il look. Per le labbra invece scegli un rossetto nude o un gloss. Se ben realizzato e adattato alle situazioni il make-up di Kim Kardashian può diventare l’alleato beauty da riscoprire per uno sguardo irresistibile.

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