Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Rihanna ha messo in primo piano lo sguardo con la matita occhi rossa

Quando realizziamo il make-up ci sono dei dettagli che ci spingono a mettere in evidenza un aspetto rispetto a un altro. Solitamente la nostra attenzione si concentra sul trucco occhi, perché è in grado di trasformare radicalmente il beauty. Lo sa anche Rihanna che con uno dei suoi ultimi look ha attirato la nostra attenzione e spinto a prendere appunti. La cantante ha messo gli occhi in primo piano con un semplice prodotto: la matita rossa. Una scelta non convenzionale, ma che si rivela vincente se siamo alla ricerca di un make-up sorprendente e raffinato.

Il beauty look vincente di Rihanna

Ogni volta che partecipa a un evento o viene immortalata in uno scatto Rihanna ci svela qualche piccolo segreto beauty che non vediamo l’ora di replicare. Questa volta è toccato a un prodotto che difficilmente avremmo potuto pensare di rendere protagonista del trucco, ma che la cantante ha sfoggiato con quella semplicità che l’ha resa un’icona di stile.

Abituate a usare la matita nera o al massimo quella marrone, ci ha mostrato come una semplice matita rossa ci permetta di uscire dalla nostra comfort zone e dare vita a un make-up irresistibile. L’artista si è affidata a un trucco tanto semplice, quanto sofisticato pensato in ogni dettaglio perché tutta l’attenzione deve essere concentrata sullo sguardo.

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La base uniforme e luminosa dona all’incarnato un effetto naturale che troviamo anche nelle labbra colorate con un rossetto nude. Tutto il resto è lasciato al trucco occhi che a guardare bene risulta molto minimal. L’ombretto nude fa da base alla matita rossa usata nella rima interna dell’occhio e in quella superiore con la tecnica del tightlining. L’unica concessione a un make-up occhi essenziale sono le lunghe ciglia incurvate.

Perché scegliere la matita occhi rossa?

Anche se non siamo abituate ad averla nel nostro beauty, la matita rossa merita un posticino come ci ha dimostrato Rihanna. Prima di tutto a differenza di quella nera, ha tantissime sfumature come ad esempio il borgogna, il bordeaux o il rosso vinaccia, se volete un risultato sofisticato. Per un trucco più delicato adatto per il giorno puoi sperimentare con la matita rame, color mattone o terracotta.

Se invece ti piace avere un make-up originale il color ciliegia ti assicura un trucco deciso che non passa inosservato. Qualsiasi sia la sfumatura che sceglierai il risultato sarà uno sguardo profondo da star, come quello di Rihanna.

Come applicare la matita rossa

Prendendo spunto dal make-up della cantante, possiamo realizzare anche noi make-up con la matita rossa. L’importante è che seguiamo il suo esempio e lasciamo la base e le labbra quanto più naturali possibili.

Se è la prima volta che la usi e vuoi un risultato soft, allora applica solo nella rima inferiore dell’occhio, sfumandola leggermente per ottenere un risultato più morbido e naturale.

Nel caso in cui tu voglia un risultato più evidente puoi usarla lungo al rima superiore tracciando una linea sottile che poi andrai a sfumare leggermente.

Infine, una delle alternative più originali è realizzare un cat eye con tanto di codina che allunga lo sguardo abbinata a un ombretto bronzo o rame. Se poi vuoi davvero giocare con il look, che ne dici di un eyeliner grafico? Cool e di tendenza, di sicuro non passerai inosservata.

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