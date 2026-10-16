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iStock Le migliori matite bordeaux per gli occhi marroni

Per anni sono stata una di quelle persone che considerava la matita nera l’unica opzione possibile, con qualche timida incursione nel marrone scuro per i look da giorno. Poi, scrollando sui social, mi sono imbattuta in un consiglio beauty che non mi aspettavo per i miei occhi scuri: la matita bordeaux.

Solitamente gli abbinamenti make up più audaci ( e, diciamocelo, più scenografici e magnetici) sono riservati alle poche elette della popolazione con occhi azzurri o verdi (avete tutta la mia sanissima invidia!), motivo per cui ogni suggerimento per make up occhi castani mi sembrava sempre noioso. Saprai anche tu che se hai gli occhi castani, a volte possono sembrare “piatti” o privi di tridimensionalità. Il nero, per quanto classico e sempre iper cool, tende a rimpicciolire l’occhio e a indurire lo sguardo, mentre il marrone spesso si camuffa troppo con l’iride, annullando il contrasto.

Qui che entra in gioco la magia del bordeaux. Grazie alla teoria dei colori, i pigmenti rossi e violacei contenuti in questa tonalità creano un contrasto complementare con i toni del verde, del giallo e dell’arancio che si nascondono naturalmente nell’iride castana. Il risultato? L’occhio si accende, lo sguardo risulta immediatamente più caldo, riposato e magnetico. È un colore perfetto perché è intenso quasi quanto un nero, ma infinitamente più morbido e raffinato.

Incuriosita (e un po’ scettica), ho deciso di mettere alla prova questa teoria. Ma invece di puntare su brand di lusso, ho fatto razzia in profumeria e online, acquistando le matite bordeaux low cost più amate e recensite del web. Dopo settimane di test tra rime interne, eyeliner sfumati e giornate uggiose, ecco tutto quello che ho scoperto e, soprattutto, il mio verdetto.

Perché il bordeaux valorizza gli occhi castani (e perché devi provarlo)

Innanzitutto, sappi che è tutta questione di sfumature: a ogni castano il suo bordeaux. Infatti durante i miei test, ho capito una cosa fondamentale: “bordeaux” è un termine ombrello. Scegliere la sfumatura esatta fa la differenza tra uno sguardo languido e l’effetto “occhio stanco”. La regola d’oro dipende dal tuo tipo di castano:

Se hai occhi castani con pagliuzze dorate, nocciola o ambrate devi puntare su un bordeaux dal sottotono caldo, che viri quasi verso il ruggine, il ramato o il prugna-rosso. Questa punta di calore farà letteralmente “esplodere” le pagliuzze dorate e verdi del tuo occhio, rendendolo luminoso e cangiante.

devi puntare su un bordeaux dal sottotono caldo, che viri quasi verso il Questa punta di calore farà letteralmente “esplodere” le pagliuzze dorate e verdi del tuo occhio, rendendolo luminoso e cangiante. Se hai occhi castano scuro, color caffè o nero intenso, il tuo match è un bordeaux dal sottotono freddo, più vicino al vinaccia scuro, al borgogna profondo o al melanzana. I rossi troppo accesi su un occhio molto scuro rischiano di stonare, mentre una base fredda e violacea dona una profondità assoluta e un’allure misteriosa, senza risultare piatta come il solito nero.

Le matite low cost che ho messo alla prova

Si fa presto a dire ”matita bordeaux” ma non penserai mica che siano tutte uguali, soprattutto se non abbiamo un grande budget? Ho stressato le formulazioni più chiacchierate (tutte rigorosamente sotto i 20 euro), valutandole per pigmentazione, sfumabilità e durata.

1. La più resistente: Deborah Milano – Matita Occhi 2 in 1 Gel Kajal e Eyeliner MAT (Tono 04 Burgundy)

Offerta Deborah Milano Matita Occhi 2 in 1 Gel Kajal e Eyeliner MAT (Tono 04 Burgundy)

Se cercate una matita che non vi abbandoni neanche sotto un acquazzone, l’avete trovata. Questa formula in gel unisce la morbidezza di un kajal alla tenuta estrema di un eyeliner, promettendo (e mantenendo, per davvero!) un effetto waterproof fino a 24 ore. Il finish è completamente opaco e il colore è un burgundy intenso e definito, capace di dare carattere immediato a qualsiasi sfumatura di castano.

Il difetto? Fissandosi molto rapidamente per garantire l’effetto long-lasting, dovete essere velocissime se volete sfumarla. Inoltre, preparatevi a usare un ottimo struccante bifasico per rimuoverla a fine giornata.

2. La regina dello smokey eye: e.l.f. Smoky Kohl Eyeliner (Tono Berry Necessary)

E.l.f Smoky Kohl Eyeliner (Tono Berry Necessary)

Questa matita è stata una vera rivelazione per chi, come me, ama i look audaci ma ha poco tempo. Essendo un kohl, la formula è morbidissima e creata appositamente per essere sfumata. Il colore “Berry Necessary” è un bordeaux-bacca profondo, altamente pigmentato, che si sposa meravigliosamente con i castani medi e scuri regalando subito un’aria vissuta e grunge chic. Un enorme plus: è un prodotto 100% vegano e non testato sugli animali. Proprio perché è formulata per sfumarsi facilmente, non è la scelta adatta se cercate una linea grafica, netta e inamovibile; va fissata con un po’ di ombretto per prolungarne la durata senza sbavature.

3. La più vibrante: Kiko Milano Colour Kajal 15

Kiko Milano Kiko Milano Colour Kajal 15

Una matita in legno tradizionale, perfetta per chi ama un bordeaux caldo e quasi metallizzato. Ha un’ottima scrivenza e la formula fondente e scorrevole offre un make-up grafico e preciso, con una resa colore intensa e immediata in tonalità di tendenza. Tira fuori l’oro dagli occhi ambrati in modo spettacolare e regala un make-up grafico e preciso, con una resa colore intensa e immediata in tonalità di tendenza. La matita in legno è dotata di cappuccio colorato, per distinguere la nuance al primo sguardo.

Attenzione perché richiede di essere temperata spesso per avere un tratto preciso, e la mina non è morbida come quelle in gel.

4. L’eccezione premium e super versatile: NABLA Cupid’s Arrow Longwear Stylo (Tono Berry)

NABLA Cupid's Arrow Longwear Stylo (Tono Berry)

Qui usciamo leggermente dalla categoria “super low cost” (siamo attorno ai 16-17 euro), ma dovevo assolutamente inserirla perché vale ogni centesimo. Non è una semplice matita, ma uno stylo a lunga tenuta dalla pigmentazione pazzesca.

La sua vera forza? La versatilità. La texture è così cremosa e confortevole che potete usarla in modo impeccabile come liner, sfumarla su tutta la palpebra come ombretto o, udite udite, picchiettarla sulle labbra come rossetto per un look monocromatico d’effetto.

Il formato “chubby” (la punta più cicciotta) non permette di creare code di eyeliner ultra-sottili o grafiche, ma per i look sfumati è imbattibile.

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