Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I cofanetti regalo beauty con il Black Friday costano meno di 10 euro

Se sei tra coloro che si riducono sempre alla fine per fare i regali di Natale, quest’anno puoi cambiare “tradizione” e iniziare con i primi acquisti fin da ora. Il Black Friday è il momento perfetto per comprare set make-up e cofanetti per la cura della pelle e dei capelli. Tutti a prezzi imbattibili.

Troverai proposte di marchi iconici o virali a meno di 10 euro, ideali per accontentare tutti senza spendere una fortuna.

Iscriviti subito ad Amazon Prime e approfitta delle spedizioni e del mese gratuito

Il mascara Maybelline e i set make-up da regalare a Natale

Quando si pensa a regali beauty, i set make-up sono la scelta preferita per chi li fa e chi li riceve. Il segreto è puntare su confezioni accattivanti e brand conosciuti, praticamente tutto quello che ti offre il Black Friday con un budget che non supera i 10 euro.

I kit regalo più amati dalla redazione

Compra qui il cofanetto di Maybelline

Compra qui il set di Kiko

Compa qui il kit di Revolution

Compra qui il set regalo di W7

È uno dei brand diventati una garanzia quando si parla di make-up: Maybelline ha pensato per le sue fan a un cofanetto che ci fa respirare l’atmosfera natalizia fin dal nome. “Il Dolce Far Makeup” mette in primo piano lo sguardo con un set formato dall’iconico Mascara Lash Sensational Body e dalla mini matita occhi nera Tattoo Liner Gel Pencil, contenuti in una bellissima pochette grigio metallizzata.

Offerta Maybelline New York Cofanetto Il Dolce Far Makeup

Dal trucco occhi si passa a quello per le labbra con il cofanetto regalo di Kiko. Smart Fusion Lip Set contiene 3 rossetti cremosi e nutrienti che regalano alle labbra una morbidezza extra. Declinati in tre colorazioni avrai labbra sempre pronte da baciare.

Offerta Kiko Smart Fusion Lip Set

Le feste sono fatte per brillare e se hai un’amica che non rinuncia a un tocco luminoso (anche durante l’anno) il cofanetto regalo di Revolution Candy Glam comprende l’olio labbra da usare da solo o per definire il rossetto e la palette di illuminanti su tre sfumature di rosa modulabili, utili anche come ombretti.

Offerta Revolution Cofanetto Candy Glam

Se hai una sorella o un’amica che viaggiano spesso oppure se vuoi farti un regalo, il Black Friday ha scontato il cofanetto di W7 con gli indispensabili per un trucco completo. Il set On the Go Essentials ha tutto quello che serve per realizzare una base impeccabile. Oltre al primer e alla spugnetta, hai le gocce abbronzanti Golden Glow e lo spray fissante. Poi per terminare il trucco arriva il mascara, tutto in formato mini per averlo sempre con te.

Offerta W7 Cofanetto On the Go Essentials

Il kit Nivea e i set skincare: i rituali di bellezza da mettere sotto l’albero

La skincare ormai è diventata un must per molte di noi, tanto che non vediamo l’ora di regalare o ricevere set per la cura della bellezza. Con il Black Friday Amazon e le sue offerte incredibili trovi tantissime alternative che trasformano i rituali di bellezza in una coccola tutta per te e a un prezzo incredibilmente basso.

I cofanetti skincare scelti dalla redazione

Il set skincare della Nivea lo trovi qui

La box skincare di Dermolab la trovi qui

Il kit di Acqua alle Rose lo trovi qui

Per prendersi cura della pelle non servono molti prodotti, a volte hai bisogno solo degli essenziali e sono contenuti tutti all’interno del cofanetto Nivea Essentials. Chi lo riceverà sotto l’albero potrà eliminare il trucco con lo struccante occhi waterproof con vitamina C in grado di rimuovere anche il make-up più resistente senza indebolire le ciglia.

Inoltre potrai nutrire la pelle del viso con la crema all’olio di mandorla e proteggere le labbra dal freddo con il burrocacao Labello Soft Rosé al Burro di Karité che dona un delicato colore alla bocca.

Offerta Nivea Set Skincare Essentials

Perfetta per chi ha la pelle secca, soprattutto in inverno, è la beauty box di Dermolab che ruota tutta attorno a un ingrediente fondamentale per una pelle giovane ed elastica: l’acido ialuronico.

Nel cofanetto, infatti, troverai una crema viso idratante e lenitiva che proprio grazie alla presenza di questo ingrediente restituisce una cute levigata e una maschera viso. A base di aloe vera trattiene l’acqua presente nella pelle e ne previene la secchezza.

Offerta Dermolab Beauty Box Skincare

Ha un profumo iconico e un’efficacia immediata. Se hai un’amica o la mamma che non riescono proprio a resistere all’aroma della rosa, questo Natale puoi regalare il set di Acqua alle rose. Il kit comprende quattro flaconi di tonico a base di acqua distillata ed estratto di rosa per una scorta extra che lascerà la pelle molto più morbida e fresca.

Offerta Acqua alle Rose Set tonico viso

Moroccanoil e gli alleati per capelli belli tutto l’anno

Spesso trascurati, i capelli meritano di essere inseriti nella wish list dei regali di Natale da mettere sott’olio l’albero e le offerte del Black Friday ti aiutano a spuntare la lista dei preferiti con cofanetti di brand top, a prezzi mini.

I kit per prendersi cura dei capelli scelti dalla redazione

Capelli dall’aspetto ordinato e sano? Uno dei prodotti che rende possibile tutto questo è Moroccanoil e per Natale si fa mini ed entra in valigia grazie al set dei prodotti must in versione travel size. Shampoo, conditioner (anche nella versione leave-in), shower gel, maschera e trattamento all’olio di argan manterranno immutata l’haircare routine anche in vacanza.

Offerta Moroccanoil Cofanetto con mini must have

Per chi ha sempre poco tempo un’altra idea regalo molto apprezzata è l’olio per capelli alla cheratina di Pantene che ha il vantaggio di proteggere i capelli dal calore dello styling e non ha bisogno di essere risciacquato. A completare il kit c’è la spazzola districante, ideale per eliminare i nodi senza spezzare i capelli su qualsiasi tipologia di chioma.

Offerta Pantene Cofanetto per capelli lucenti

Altro cofanetto da regalare non solo economico, ma anche pratico da portare in viaggio o in palestra è il kit di Head & Shoulders. La confezione comprende lo shampoo Menthol Fresh da 250 ml e lo shampoo Classic Clean da 95 ml che puoi mettere in valigia senza problemi grazie al comodo beauty case, abbastanza grande da poter contenere anche gli altri prodotti make-up o skincare.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale