Pratica, comoda e leggera, la piastra ghd Gold amatissima è finalmente scontata grazie al Black Friday Amazon e questo è il momento giusto per averla

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Super scontata e amatissima, la piastra ghd è ai minimi storici

Con il Black Friday anche la piastra ghd Gold è in sconto, e per averla al minimo storico questo è il momento giusto per approfittarne. Il motivo? Lascia i capelli liscissimi senza nessuno sforzo, ma vi permette anche di creare delle splendide beach waves o dei ricci definiti, evitando danni da calore e lasciando i capelli lucenti.

Offerta ghd La piastra Gold è finalmente in sconto

Una piastra che vale la pena acquistare adesso, primo perché il Natale si avvicina e può essere anche un bellissimo regalo, secondo perché grazie a questi giorni di Black Friday potete avere degli sconti extra.

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Funziona davvero la piastra ghd Gold?

Un tool amatissimo che ha lo scopo principale di acconciare la chioma, in modo veloce e con una resa praticamente perfetta. E lo fa davvero. La piastra ghd Gold, infatti, è in gradi di lisciare la chioma con una sola passata, ma anche di creare delle bellissime onde o dei ricci, per consentirvi di cambiare look con un solo dispositivo.

Una piastra dotata della tecnologia Dual-Zone, che grazie ai suoi sensori termici mantiene la temperatura di styling a 185 °C, prevenendo ogni eventuale danno da calore sulla chioma. Le lamelle lisce, sagomate e basculanti di cui è dotata, poi, scorrono facilmente attraverso i capelli, per uno styling veloce e lucente anche per chi è alle prime armi.

Una piastra da usare sulla chioma asciutta e che si scalda in pochissimi secondi, scivolando sulle ciocche con un’estrema fluidità, senza tirare o spezzare i capelli. Chi l’ha già provata ha riscontrato un liscio setoso, morbido e visibilmente luminoso fin dalla prima passata, oltre a una riduzione totale dell’effetto crespo, anche nelle giornate più umide.

Un tool facile da usare e comodo da maneggiare, che si distingue in qualità e cura della chioma durante lo styling, lasciando i capelli immediatamente più curati e visivamente più sani.

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Come utilizzare ghd Gold per una piega in 2 minuti

Un tool comodo da usare anche grazie al suo design snello e arrotondato, che facilita la presa e che rende la piega un gesto leggero e facile anche per chi non ha grande manualità. Una piastra da utilizzare solo sui capelli asciutti:

prima si attende che la piastra si scaldi (almeno per 25 secondi);

poi si passa lentamente dalla radice alle punte della chioma, senza tralasciare nessuna parte.

In caso di voglia una piega a onde dovrete ruotare la piastra a metà della lunghezza della vostra chioma.

Ed ecco che la vostra piega sarà immediatamente fatta e impeccabile, pronta per essere sfoggiata e con una resa che dura per tutto il giorno.

I consigli per una piega perfetta

Ovviamente unendo all’utilizzo della vostra ghd Gold qualche piccolo accorgimento di benessere per i capelli:

una volta uscite dalla doccia la cosa migliore per preservare la bellezza dei capelli e avvolgerli in un panno in microfibra , che accelera i tempi di asciugatura e riduce la rottura e l’effetto crespo;

, che accelera i tempi di asciugatura e riduce la rottura e l’effetto crespo; prima di asciugare la chioma e di usare la piastra ricordatevi sempre di applicare un termoprotettore su tutta la chioma, per preservarla dai danni del calore;

su tutta la chioma, per preservarla dai danni del calore; finito lo styling non dimenticatevi un fissativo, che allungherà la resa dell’acconciatura e che vi garantisce dei capelli dal look effetto wow in ogni istante della giornata.

Pochi e semplici passaggi che fanno la differenza e che amplificano il lavoro della vostra nuova piastra ghd Gold.

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