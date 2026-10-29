Facile da usare e che si adatta sia ai capelli fini che spessi, la piastra professionale da avere adesso costa meno di 30 euro ed è una svolta per i vostro capelli

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Capelli lisci in un istante con la piastra professionale di Remington, la più amata

Se in estate far asciugare i capelli al vento e lasciare che la piega si faccia da sola è un must di tante, con l’arrivo dell’autunno e tra non molto anche dell’inverno, la necessità di uno styling che duri da mattina a sera come quello fatto da un professionista è ai primi posti dei nostri pensieri. Uno styling impeccabile e che sfidi l’umidità, il freddo e i cambi di temperatura che caratterizzano queste giornate. Ed ecco che la piastra professionale di Remington è la soluzione a ogni vostro problema o desiderio per una chioma liscia e in piega da mattina a sera, senza sforzo ma con una resa come foste passate in salone. Una piastra che:

regala uno styling liscio impeccabile in pochi istanti;

elimina l’effetto statico dalla chioma;

dona massima brillantezza ai capelli, dalla radice alle punte.

Remington La piastra professionale da avere ora

Com’è fatta la piastra Ceramic Straight di Remington

Una piastra professionale a tutti gli effetti, realizzata con un rivestimento in ceramica e tormalina, antistatico e che vi garantisce ben 4 volte più protezione rispetto alle piastre classiche. Un tool che date le sue caratteristiche vi permettere di ottenere:

uno styling duraturo e più uniforme;

una brillantezza unica su tutta la chioma;

massima morbidezza e setosità dalla radice alle punte;

maggior facilità di scorrimento fluido durante l’uso;

oltre a evitare il fastidioso effetto statico sulla chioma che ne rovina lo styling.

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Come funziona la piastra di Remington

Una piastra professionale che vi consente di avere una distribuzione del calore uniforme su tutta la chioma, cosa che garantisce che il vostro styling sia lo stesso e con le stesse caratteristiche in ogni singola parte, evitando che i capelli risultino più o meno in piega durante il giorno.

Grazie alle sue piastre sottili e flottanti da 110 mm che applicano una pressione uniforme su tutti i capelli, questa piastra vi permette di avere una stiratura controllata dalla radice alle punte, senza il rischio di scottature o danni alla chioma e con ben 8 impostazioni di temperatura (150–230°C) tra cui scegliere. Piccoli dettagli che fanno la differenza per il benessere dei capelli e per la resa del vostro styling. Un tool che si adatta a essere utilizzato sia se si hanno i capelli fini che più spessi, proprio grazie alla sua grande varietà di impostazioni di temperatura, e che si scalda in soli 15 secondi.

Perché averla tra i propri strumento per lo styling?

Insomma, la piastra Ceramic Straight di Remington è davvero un tool da avere adesso e con cui assicurarsi una piega perfetta, liscia e impeccabile per tutto l’inverno. Uno strumento facile e sicuro da utilizzare e che dona alla chioma il massimo con il minimo sforzo:

massima setosità e capelli liscissimi in pochi istanti;

protezione durante l’uso,

adattabilità e temperature personalizzabili a seconda della tipologia di chioma;

massima durata dello styling durante il giorno.

E tutto grazie a questa piastra professionale da tenere sempre a portata di mano tra i vostro must have per una chioma al top.

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