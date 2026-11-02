La friggitrice ad aria a infrarossi di Moulinex al prezzo più basso dell’anno: scalda il doppio e si lava in lavastoviglie

La friggitrice ad aria a infrarossi è la svolta in cucina: potentissima, si riscalda in pochi minuti e cuoce alla perfezione.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

3 min di lettura

La friggitrice ad aria a infrarossi di Moulinex al prezzo più basso dell’anno: scalda il doppio e si lava in lavastoviglie
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La friggitrice ad aria a infrarossi 7 L

Si lava in lavastoviglie, è potentissima e ti permette di preparare qualsiasi piatto senza sporcare, con pochi grassi e in modo eccellente. Non si tratta di una magia, ma del potere della friggitrice ad aria a infrarossi di Moulinex.

Una friggitrice ad aria digitale e altamente tecnologica che ora costa solamente 99 euro su Amazon. Con la sua capacità di ben 7 litri consente di cucinare per ben 8 persone, senza però rinunciare ad un design compatto e facilità di pulizia.

I motivi per sceglierla sono tanti:

  • Permette di cucinare per tante persone;
  • Rende i cibi croccanti e gustosi con pochissimo olio;
  • Il riscaldamento è sino a 2 volte più veloce rispetto ad una tradizionale friggitrice ad aria;
  • Regala una cottura uniforme (e non devi nemmeno scuotere il cestello);
  • Possiede una finestra per controllare la cottura senza dover aprire il cestello;
  • Si lava in lavastoviglie.
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Come si usa la friggitrice ad aria a infrarossi?

La friggitrice ad aria a infrarossi di Moulinex funziona semplicemente combinando la ventilazione classica con la resistenza a infrarossi. Una tecnologia che permette di trasmettere il calore direttamente sul cibo. Il vantaggio? La cottura è più rapida e uniforme, con cibi che saranno sempre croccanti fuori e morbidissimi dentro.

La doppia resistenza distribuisce in modo omogeneo il calore, riducendo la necessità di mescolare e di aprire il cestello in continuazione. Il riscaldamento è rapidissimo: il produttore garantisce una velocità due volte superiore rispetto alle altre friggitrici ad aria tradizionali.

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Le recensioni parlano chiaro: questa friggitrice ad aria rappresenta la svolta per preparare cene e pranzi anche per diverse persone e in modo eccellente. Chi l’ha provata adora la qualità e la velocità di cottura, ma anche la capienza della friggitrice ad aria. Per via delle sue performance viene considerata un ottimo aiuto in cucina. Pratica e capiente, permette di preparare diverse porzioni ed è ideale per le famiglie.

“Cestello molto ampio, lavato svariate volte in lavastoviglie senza problemi – scrive un utente che l’ha provata -. Adoro la possibilità di accendere la luce interna e visionare il cibo dal vetro senza la necessità di dover togliere il cestello. Il vero punto di forza è il riscaldamento a infrarossi, pressoché istantaneo. I tempi di preriscaldamento sono praticamente azzerati e il cibo comincia a cuocere subito, riducendo notevolmente i tempi complessivi di preparazione rispetto ai modelli standard”.

“La tecnologia a infrarossi si sente davvero nella pratica – si legge -: l’accensione è rapidissima, i tempi di preriscaldamento sono ridotti e la cottura risulta più uniforme rispetto a molte friggitrici ad aria tradizionali. Anche la croccantezza finale è convincente, soprattutto su patatine, pollo e cibi surgelati. È un prodotto che dà subito la sensazione di essere più evoluto e più efficiente della media”.

Il modello è dotato di un cestello da 7 litri, ottimo per cucinare per tutta la famiglia, mentre la finestra di osservazione consente di monitorare la cottura senza doverla interrompere. Ha ben 8 programmi automatici, mentre sia il cestello che la griglia interna si possono lavare in lavastoviglie.

Come si usa?

  • Preriscalda la friggitrice ad aria;
  • Disponi nel cestello gli alimenti;
  • Scegli uno fra gli 8 programmi oppure imposta temperatura e tempo a mano;
  • Controlla dalla finestra la cottura senza dover aprire e gira il cibo solamente se serve;
  • Dopo l’uso lascia prima raffreddare poi metti il cestello in lavastoviglie con la griglia.

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FAQ

Come funziona la friggitrice ad aria a infrarossi Moulinex?

Combina la ventilazione tradizionale con una doppia resistenza a infrarossi, che trasmette il calore direttamente agli alimenti per cuocerli più rapidamente e in modo uniforme.

Quanta capacità ha e per quante persone è adatta?

Il cestello ha una capacità di 7 litri e permette di preparare porzioni per un massimo di 8 persone, risultando adatto anche alle famiglie.

Devo scuotere o mescolare spesso il cestello?

La doppia resistenza distribuisce il calore in modo omogeneo, quindi non serve scuotere il cestello di continuo. Puoi controllare la cottura dalla finestra e girare il cibo solo se necessario.

Cestello e griglia si possono lavare in lavastoviglie?

Sì, dopo aver lasciato raffreddare la friggitrice puoi mettere in lavastoviglie sia il cestello sia la griglia interna.

Come si usa la friggitrice Moulinex?

Preriscaldala, sistema gli alimenti nel cestello e seleziona uno degli 8 programmi automatici oppure imposta manualmente temperatura e tempo. Monitora la cottura dalla finestra.