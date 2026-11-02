La friggitrice ad aria a infrarossi è la svolta in cucina: potentissima, si riscalda in pochi minuti e cuoce alla perfezione.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon La friggitrice ad aria a infrarossi 7 L

Si lava in lavastoviglie, è potentissima e ti permette di preparare qualsiasi piatto senza sporcare, con pochi grassi e in modo eccellente. Non si tratta di una magia, ma del potere della friggitrice ad aria a infrarossi di Moulinex.

Una friggitrice ad aria digitale e altamente tecnologica che ora costa solamente 99 euro su Amazon. Con la sua capacità di ben 7 litri consente di cucinare per ben 8 persone, senza però rinunciare ad un design compatto e facilità di pulizia.

I motivi per sceglierla sono tanti:

Permette di cucinare per tante persone;

Rende i cibi croccanti e gustosi con pochissimo olio;

Il riscaldamento è sino a 2 volte più veloce rispetto ad una tradizionale friggitrice ad aria;

Regala una cottura uniforme (e non devi nemmeno scuotere il cestello);

Possiede una finestra per controllare la cottura senza dover aprire il cestello;

Si lava in lavastoviglie.

Offerta Friggitrice ad aria Moulinex Friggitrice ad aria 7 litri

Come si usa la friggitrice ad aria a infrarossi?

La friggitrice ad aria a infrarossi di Moulinex funziona semplicemente combinando la ventilazione classica con la resistenza a infrarossi. Una tecnologia che permette di trasmettere il calore direttamente sul cibo. Il vantaggio? La cottura è più rapida e uniforme, con cibi che saranno sempre croccanti fuori e morbidissimi dentro.

La doppia resistenza distribuisce in modo omogeneo il calore, riducendo la necessità di mescolare e di aprire il cestello in continuazione. Il riscaldamento è rapidissimo: il produttore garantisce una velocità due volte superiore rispetto alle altre friggitrici ad aria tradizionali.

Offerta Friggitrice ad aria Moulinex Friggitrice ad aria 7 litri

Le recensioni parlano chiaro: questa friggitrice ad aria rappresenta la svolta per preparare cene e pranzi anche per diverse persone e in modo eccellente. Chi l’ha provata adora la qualità e la velocità di cottura, ma anche la capienza della friggitrice ad aria. Per via delle sue performance viene considerata un ottimo aiuto in cucina. Pratica e capiente, permette di preparare diverse porzioni ed è ideale per le famiglie.

“Cestello molto ampio, lavato svariate volte in lavastoviglie senza problemi – scrive un utente che l’ha provata -. Adoro la possibilità di accendere la luce interna e visionare il cibo dal vetro senza la necessità di dover togliere il cestello. Il vero punto di forza è il riscaldamento a infrarossi, pressoché istantaneo. I tempi di preriscaldamento sono praticamente azzerati e il cibo comincia a cuocere subito, riducendo notevolmente i tempi complessivi di preparazione rispetto ai modelli standard”.

“La tecnologia a infrarossi si sente davvero nella pratica – si legge -: l’accensione è rapidissima, i tempi di preriscaldamento sono ridotti e la cottura risulta più uniforme rispetto a molte friggitrici ad aria tradizionali. Anche la croccantezza finale è convincente, soprattutto su patatine, pollo e cibi surgelati. È un prodotto che dà subito la sensazione di essere più evoluto e più efficiente della media”.

Il modello è dotato di un cestello da 7 litri, ottimo per cucinare per tutta la famiglia, mentre la finestra di osservazione consente di monitorare la cottura senza doverla interrompere. Ha ben 8 programmi automatici, mentre sia il cestello che la griglia interna si possono lavare in lavastoviglie.

Come si usa?

Preriscalda la friggitrice ad aria;

Disponi nel cestello gli alimenti;

Scegli uno fra gli 8 programmi oppure imposta temperatura e tempo a mano;

Controlla dalla finestra la cottura senza dover aprire e gira il cibo solamente se serve;

Dopo l’uso lascia prima raffreddare poi metti il cestello in lavastoviglie con la griglia.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

FAQ