Si lava in lavastoviglie, è potentissima e ti permette di preparare qualsiasi piatto senza sporcare, con pochi grassi e in modo eccellente. Non si tratta di una magia, ma del potere della friggitrice ad aria a infrarossi di Moulinex.
Una friggitrice ad aria digitale e altamente tecnologica che ora costa solamente 99 euro su Amazon. Con la sua capacità di ben 7 litri consente di cucinare per ben 8 persone, senza però rinunciare ad un design compatto e facilità di pulizia.
I motivi per sceglierla sono tanti:
- Permette di cucinare per tante persone;
- Rende i cibi croccanti e gustosi con pochissimo olio;
- Il riscaldamento è sino a 2 volte più veloce rispetto ad una tradizionale friggitrice ad aria;
- Regala una cottura uniforme (e non devi nemmeno scuotere il cestello);
- Possiede una finestra per controllare la cottura senza dover aprire il cestello;
- Si lava in lavastoviglie.
Come si usa la friggitrice ad aria a infrarossi?
La friggitrice ad aria a infrarossi di Moulinex funziona semplicemente combinando la ventilazione classica con la resistenza a infrarossi. Una tecnologia che permette di trasmettere il calore direttamente sul cibo. Il vantaggio? La cottura è più rapida e uniforme, con cibi che saranno sempre croccanti fuori e morbidissimi dentro.
La doppia resistenza distribuisce in modo omogeneo il calore, riducendo la necessità di mescolare e di aprire il cestello in continuazione. Il riscaldamento è rapidissimo: il produttore garantisce una velocità due volte superiore rispetto alle altre friggitrici ad aria tradizionali.
Le recensioni parlano chiaro: questa friggitrice ad aria rappresenta la svolta per preparare cene e pranzi anche per diverse persone e in modo eccellente. Chi l’ha provata adora la qualità e la velocità di cottura, ma anche la capienza della friggitrice ad aria. Per via delle sue performance viene considerata un ottimo aiuto in cucina. Pratica e capiente, permette di preparare diverse porzioni ed è ideale per le famiglie.
“Cestello molto ampio, lavato svariate volte in lavastoviglie senza problemi – scrive un utente che l’ha provata -. Adoro la possibilità di accendere la luce interna e visionare il cibo dal vetro senza la necessità di dover togliere il cestello. Il vero punto di forza è il riscaldamento a infrarossi, pressoché istantaneo. I tempi di preriscaldamento sono praticamente azzerati e il cibo comincia a cuocere subito, riducendo notevolmente i tempi complessivi di preparazione rispetto ai modelli standard”.
“La tecnologia a infrarossi si sente davvero nella pratica – si legge -: l’accensione è rapidissima, i tempi di preriscaldamento sono ridotti e la cottura risulta più uniforme rispetto a molte friggitrici ad aria tradizionali. Anche la croccantezza finale è convincente, soprattutto su patatine, pollo e cibi surgelati. È un prodotto che dà subito la sensazione di essere più evoluto e più efficiente della media”.
Il modello è dotato di un cestello da 7 litri, ottimo per cucinare per tutta la famiglia, mentre la finestra di osservazione consente di monitorare la cottura senza doverla interrompere. Ha ben 8 programmi automatici, mentre sia il cestello che la griglia interna si possono lavare in lavastoviglie.
Come si usa?
- Preriscalda la friggitrice ad aria;
- Disponi nel cestello gli alimenti;
- Scegli uno fra gli 8 programmi oppure imposta temperatura e tempo a mano;
- Controlla dalla finestra la cottura senza dover aprire e gira il cibo solamente se serve;
- Dopo l’uso lascia prima raffreddare poi metti il cestello in lavastoviglie con la griglia.
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FAQ
Combina la ventilazione tradizionale con una doppia resistenza a infrarossi, che trasmette il calore direttamente agli alimenti per cuocerli più rapidamente e in modo uniforme.
Il cestello ha una capacità di 7 litri e permette di preparare porzioni per un massimo di 8 persone, risultando adatto anche alle famiglie.
La doppia resistenza distribuisce il calore in modo omogeneo, quindi non serve scuotere il cestello di continuo. Puoi controllare la cottura dalla finestra e girare il cibo solo se necessario.
Sì, dopo aver lasciato raffreddare la friggitrice puoi mettere in lavastoviglie sia il cestello sia la griglia interna.
Preriscaldala, sistema gli alimenti nel cestello e seleziona uno degli 8 programmi automatici oppure imposta manualmente temperatura e tempo. Monitora la cottura dalla finestra.