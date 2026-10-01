Abbiamo trovato la friggitrice ad aria che ti svolta le giornate: cucina, griglia e frigge in modo light in pochissimo tempo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Friggitrice ad aria con cestello in vetro in offerta

Cucini, friggi e grigli. E lo fai con una sola pentola. Non si tratta di un sogno, ma della friggitrice ad aria Ninja CRISPI che cambia le regole della cucina grazie a numerose funzione e ad un contenitore in vetro che permette di trattenere il calore.

Questa friggitrice ad aria nasce da un’idea tanto semplice quanto geniale: creare un elettrodomestico piccolo e compatto, ma al tempo stesso versatile e potentissimo. Possiede una capacità di 3,8 litri ed una potenza da 1700 W che regalano un riscaldamento rapidissimo ed una cottura che risulta uniforme, con cibi croccanti fuori e morbidi dentro.

Offerta Friggitrice ad aria Ninja CRISPI Friggitrice ad aria 4 funzioni

Puoi acquistarla se hai una cucina piccola, poco spazio a disposizione, ma tanta voglia di avere a disposizione piatti che siano deliziosi e light, da preparare velocemente. Oggi costa quasi la metà grazie allo sconto di Amazon. Un’occasione da non perdere per portarsi a casa un elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno e che diventerà il tuo chef personale per preparare tantissime ricette.

Chi l’ha provata ne è certo, la Ninja Crispi è una friggitrice ad aria di ottima qualità e super funzionale, perfetta per cucinare qualsiasi piatto. Secondo le recensioni su Amazon è facilissima da utilizzare, ma anche da pulire.

“Pratica, veloce da usare e comodissima. La consiglio”, scrive un utente. “Questa friggitrice ad aria è stata proprio quello che cercavamo. Adoriamo il fatto che utilizzi contenitori in vetro, così non ci sono sostanze chimiche che finiscono nel cibo – cucinare risulta molto più sano e sicuro. Inoltre è davvero facile da pulire, il che la rende comodissima da usare ogni giorno”, spiega qualcun altro.

La migliore friggitrice ad aria con cestello in vetro

Ciò che rende speciale questa friggitrice ad aria è soprattutto il contenitore di vetro che è stato realizzato al posto del cestello in materiale antiaderente classico. La Ninja CRISPI utilizza i contenitori CleanCrisp in vetro resistente a shock termici e privo di PFAS.

Il vetro trasparente ha numerosi vantaggi. Prima di tutto permette di controllare la cottura senza doverla interrompere come accade nelle friggitrice ad aria tradizionali. Il contenitore si può appoggiare su qualsiasi superficie senza problemi, ciò significa che si può portare il cibo direttamente a tavola usando il cestello. Ciò significa meno spreco di energia, meno piatti da lavare e meno tempo perso.

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La tecnologia PowerPod è il cuore del sistema, capace di rilevare in modo automatico la temperatura, regolandola per ottenere una cottura che sia uniforme e perfetta. Una caratteristica che ti permetterà di preparare senza sforzi dei piatti da chef.

Le quattro funzioni ti consentono di giocare con la cucina, preparare tantissimi piatti e servire a tavola le tue ricette preferite. Permette di friggere ad aria, usando pochissimo olio, di arrostire e di cuocere si alimenti freschi che surgelati in modo impeccabile. Non solo, questa friggitrice ad aria è apprezzata anche per via del suo basso consumo energetico che risulta il 50% inferiore rispetto a qualsiasi altro forno a convenzione. Un’ottima soluzione per ottenere un vantaggio concreto sulla bolletta di casa.

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