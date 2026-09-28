Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Il migliore multicooker da comprare su Amazon

Cucinare qualsiasi piatto in pochissimo tempo e nella stessa pentola. Non è un sogno, ma il potere del multicooker Ninja Foodi MAX, il tuo chef personale 14 in 1 che ti consentirà di non doverti più preoccupare per la preparazione di pranzo e cena.

Parliamoci chiaro: preparare i pasti, sia per sè che per tutta la famiglia, spesso può diventare fonte di stress. Soprattutto quando torni a casa dopo una lunga giornata e tutto quello che vorresti è stenderti sul divano e rilassarti.

Offerta Multicooker Ninja Foodi Max Multicooker 14 in 1

Il multicooker Ninja Foodi MAX fa proprio questo: ti permette di cucinare senza pensieri. Tu imposti il programma e al resto ci pensa lui. Regalandoti piatti da chef con il minimo sforzo e diventando un alleato in cucina di cui non potrai più fare a meno. E ora lo paghi anche pochissimo grazie allo sconto di Amazon.

Il multicooker 14 in 1 in offerta per smettere di cucinare

Questo multicooker non è un elettrodomestico come tanti, ma un apparecchio capace di unire il potenziale di 14 pentole in una. Puoi usarlo come pentola a pressione, vaporiera e slow cooker, ma anche come friggitrice ad aria e piccolo forno. Tutto in un unico ingombro, con poche stoviglie da lavare e cottura senza sporco.

I vantaggi sono tantissimi, ma il primo di tutto è quello di guadagnare tempo. In meno di trenta minuti potrai preparare un pasto per sei persone, cucinando pesce, arrosti, pollo e contorni, con cotture perfette. La vaporiera ti permetterà di preparare piatti a grassi zero, con riso e verdure deliziose, mentre con la friggitura ad aria potrai servire patatine croccanti e crocchette usando pochissimo olio.

Il timer consente di impostare la cottura lenta. Ciò significa che potrai avviare la preparazione quando lo desideri e ritrovarti il pranzo e la cena pronti al tuo rientro a casa. E se ami preparare tutto a casa, sperimentando in cucina, potrai utilizzare il tuo multicooker per preparare yogurt, pane e pizza.

Offerta Multicooker Ninja Foodi Max Multicooker 14 in 1

Cottura a pressione, grill, disidratazione, forno, friggitura ad aria, vapore, rosolatura, yogurt, cottura lenta e quattro modalità che sono combinate con il vapore: il multicooker Ninja Foodi MAX è uno chef straordinario.

Con ben quattordici funzioni in un solo apparecchio. L’interruttore SmartLid permette di scegliere fra le modalità principali, ossia pressione, Combi-Steam e friggitura ad aria. La modalità Combi-Steam unisce vapore e convezione per preparare dei cibi croccanti fuori e succosi dentro.

Il sistema Smart Cook sfrutta il potere di una sonda digitale che valuta la temperatura interna del cibo e consente di scegliere il grado di cottura, passando dal sangue a ben cotta. Fra le tipologia di cottura più amate c’è quella a pressione che è sino al 70% più veloce rispetto ai metodi tradizionali, con il rilascio automatico del vapore che consente di terminare la cottura senza l’intervento di nessuno.

La confezione comprende numerosi accessori. Potrai avere una pentola antiaderente lavabile nella lavastoviglie e un cestello Cook & Crisp. Cucinando per sei persone e riuscendo a cuocere persino un pollo da 3 kg con patate senza sforzi.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale