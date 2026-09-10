Il robot da cucina è il tuo assistente personale con cui preparare ogni tipo di ricetta risparmiando tempo e denaro grazie all’offerta incredibile

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il robot da cucina è in offerta ancora per poche ore

C’è chi ha una vera passione per la cucina e passerebbe intere giornate dietro i fornelli, chi invece solo il minimo indispensabile. In ogni caso la cosa certa è che dedicarsi alla cucina richiede tempo e fatica, poi se hai anche una famiglia numerosa realizzare piatti che possano accontentare i gusti di tutti diventa quasi un’impresa. La soluzione per dedicarti al tuo hobby e far contenti i tuoi cari in poco tempo è il robot da cucina: con Cecotec puoi avere Mambo Touch a poco più di 200 euro. Un risparmio incredibile se pensi che l’apparecchio a prezzo originale costa poco meno di 400 euro. In pratica grazie allo sconto del 45% ti porti a casa un apparecchio versatile con cui fare preparazioni da chef stellati con un budget minimo.

Offerta Cecotec Mambo Touch Robot da cucina multifunzione

Il robot da cucina che fa tutto da solo

Cecotec Mambo Touch è il robot da cucina che ti consente di avere in un solo apparecchio un’intera brigata di cucina perché si occupa di preparare impasti, realizzare cotture lente, a vapore, ma anche di frullare ed emulsionare gli ingredienti. Ti basta selezionare quello che ti interessa di più sullo schermo touch e iniziare a cucinare. Poi non devi essere una cuoca provetta per averlo nella tua cucina: il robot è dotato di un ricettario integrato che ti offre spunti e ti permette di eseguire le ricette senza errori, perché verrai guidata passo passo. Per preparare pietanze differenti nel corso di un pasto, non dovrai leggere complicati libretti d’istruzione, lo schermo TFT da 5 pollici con Soft Touch ti consente di navigare tra le differenti modalità in pochi secondi. Poi se vuoi ampliare il tuo ricettario puoi sfruttare la connettività wi-fi e l’app Mambo su cui poter inserire manualmente ricette personalizzate.

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Tutto questo è possibile grazie al fatto che Mambo Touch di Cecotec è dotato di 37 funzioni che assicurano fritture croccanti, piatti gourmand grazie alla cottura a bassa temperatura. Inoltre puoi montare la panna o gli album a neve, impastare pizze e ciambelle, frullare oppure preparare un ottimo yogurt casalingo: in pratica avrai dall’antipasto al dolce passando per snack e merende. Ogni volta che la preparazione è terminata puoi attivare la pulizia automatica e avere il robot pronto all’uso.

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Un robot per tutta la famiglia

Il vero problema di quando si cucina è riuscire ad accontentare i gusti di tutti soprattutto se abbiamo una famiglia numerosa. Il robot Cecotec è un ottimo assistente perché è in grado di realizzare fino a 4 preparazioni differenti e tutte contemporaneamente.

Il boccale della capacità di 4,5 litri è dotato di un sistema OneClick che ti permette di cambiare gli accessori senza dover estrarre necessariamente la brocca. Questo ti assicura un risparmio ulteriore di tempo anche nel momento in cui devi pulirla perché è lavabile in lavastoviglie.

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Se a questo aggiungi che il boccale ha una bilancia integrata con sensore di precisione al grammo, puoi pesare gli ingredienti direttamente senza ricorrere a una bilancia extra. Il design compatto poi, si integra anche in ambienti piccoli senza risultare ingombrante.

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