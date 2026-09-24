Amazon Il frullatore 3 in 1 è compatto, versatile e in offerta

Un pranzo improvvisato, una cena preparata all’ultimo minuto e la voglia di accontentare tutti i gusti della famiglia richiedo tempo, fatica e una grande quantità di elettrodomestici. È tempo quindi di pensare a un apparecchio che faccia più cose insieme e che ti lasci del tempo da dedicare alle tue passioni. Visto che condividiamo i tuoi stessi problemi abbiamo cercato online un elettrodomestico che abbia tutte queste caratteristiche e ci siamo imbattute in Ninja Foodi Power Nutri 3 in 1, che come suggerisce il nome non ha una sola funzione ma molte di più. Anche quella di farci risparmiare denaro. Il frullatore solo per poche ore è in offerta a un prezzo che vale la pena di investire: con circa 150 euro avrai direttamente nella tua cucina un apparecchio che ne racchiude tre.

Il frullatore pratico e facile da usare

Definire Ninja Foodi Power Nutri 3 in 1 un semplice frullatore è riduttivo perché è in grado di realizzare preparazioni differenti tra loro in pochi minuti anche se non siamo particolarmente esperte.

Ad attirarci di questo apparecchio non è stato solo il prezzo, ma il sistema 3 in 1 che ci lascia libere di scegliere il contenitore in base alla preparazione così da limitare gli sprechi e cucinare nelle giuste quantità. Se hai ospiti o una famiglia numerosa allora puoi preparare le tue ricette preferite all’interno della caraffa da 2,1 litri. Hai voglia di concederti una bevanda solo per te? Il bicchiere da 700 ml è perfetto per frullare tutto quello che vuoi e portarlo comodamente in borsa grazie al coperchio ermetico.

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Infine se tu e i tuoi cari siete appassionati di yogurt, sorbetti o smoothie non dovrai più andarlo a comprare, potrai prepararlo in modo sano con il bicchiere Power Nutri da 400 ml. Pensato proprio per le preparazioni dense ha al suo interno una spatola integrata che spinge gli ingredienti verso le lame durante la lavorazione. In questo modo potrai preparare composti molto densi senza interrompere la preparazione e mescolare manualmente, perché farà tutto da solo

Ninja Foodi Power Nutri il frullatore potente e versatile

Negli elettrodomestici la potenza non è da sottovalutare e il frullatore Ninja ha un motore da 1200 Watt dotato di tecnologia Smart Torque. Cosa vuol dire? Che hai la possibilità di frullare qualsiasi tipologia di ingredienti, anche quelli più duri, mantenendo una velocità costante.

Quando parliamo di versatilità poi, non ci riferiamo semplicemente ai tre boccali, ma a una chicca che trasforma il Ninja Foodi in un must da avere in cucina. L’apparecchio è stato progettato non solo per frullare, anche per impastare – fino a 680 grammi di impasto – dalla pizza, ai biscotti, passando per pane e qualsiasi prodotto da forno.

L’assistente in cucina che tutte vorremmo avere e che ci supporta durante le preparazioni grazie alla presenza di 6 programmi automatici. Una volta selezionata la preparazione il frullatore gestirà pause, tempi o impulsi, ma puoi anche decidere in autonomia. Il frullatore, infatti ha ben 10 velocità manuali che puoi gestire in base alle tue preferenze.

In pratica con un unico apparecchio potrai passare dalla colazione alla merenda, fino agli impasti in modo smart ed economico.

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