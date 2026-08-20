Questa friggitrice ad aria in vetro di Ninja, in versione XL, sostituisce definitivamente il forno (oggi in sconto)

La friggitrice ad aria in vetro è la rivoluzione e ora costa solamente 200 euro: è l'occasione per sostituire in modo definitivo il forno.

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Amazon La friggitrice ad aria in vetro da comprare

Abbiamo trovato la friggitrice ad aria che sostituisce in modo definitivo il forno e ha un costo davvero basso. Si tratta della Ninja CRISPi PRO XL, una friggitrice ad aria super venduta su Amazon che ora si può acquistare a meno di 200 euro.

Compatta, potentissima e perfetta per preparare qualsiasi ricetta, è l’elettrodomestico definitivo da acquistare per non doversi più preoccupare di pranzi e cene, anche quando si hanno degli ospiti. Chi l’ha provata non ha alcun dubbio: la friggitrice ad aria Ninja CRISPi PRO XL regala una cottura uniforme e veloce, rendendo i cibi croccantissimi con l’utilizzo di poco olio. I programmi preimpostati sono semplicissimi da utilizzare e rendono le preparazioni facili, anche per chi non ha mai usato una friggitrice ad aria.

Offerta Friggitrice ad aria Ninja Friggitrice ad aria in vetro

Il punto di forza è senza dubbio il contenitore in vetro capiente, comodo e resistente per tenere sotto controllo la cottura dei cibi senza dover aprire costantemente la friggitrice ad aria. Pure la pulizia è semplice, mentre il design moderno e elegante permette di inserire ovunque questo elettrodomestico utilissimo.

La friggitrice ad aria in vetro in offerta

Ciò che distingue la Ninja CRISPi PRO XL dalle altre friggitrici ad aria è il contenitore in vetro, privo di PFAS e altamente resistente, anche agli shock termici. Diversamente dai cestelli tradizionali in plastica o in metallo, il contenitore in vetro consente di seguire la cottura senza sottoporre il cibo a shock termici.

Il cestello ha una capacità totale di 5,7 litri, ciò significa che al suo interno è possibile cuocere addirittura un pollo intero e un contorno, preparando una cena per sei persone. Troviamo anche un altro contenitore in dotazione, più piccolo, da 2,3 litri, pensato per cucinare antipasti, contorni e piccoli snack, ma anche pranzi veloci per una o due persone.

Entrambi sono dotati di coperchi, per conservarli comodamente in frigorifero oppure in freezer, ma anche lavabili in lavastoviglie. Piccola e compatta, la Ninja CRISPi PRO XL ha un motore da 2000 watt e riesce a raggiungere una temperatura di 230 gradi con ben cinque programmi di cottura preimpostati.

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Puoi scegliere fra Max Crisp per donare ai tuoi cibi una doratura intensa anche se sono surgelati, Air Fry, per una classica frittura, ma senza olio, Bake per una cottura come quella in forno. Troviamo poi Re-Crisp, per riscaldare gli avanzi e renderli super croccanti, infine la funzione che aiuta a lievitare gli impasti.

Il bello di questa friggitrice ad aria è che ti consente di cucinare in modo semplice e velocissimo, sporcando poco e senza doverti preoccupare della cottura. Il vetro trasparente permette di seguire la doratura senza aprire il cestello, mentre a cottura ultimata si può usare il contenitore, portandolo a tavola direttamente usando i manici ergonomici. E se rimane qualcosa? Sempre usando lo stesso contenitore in vetro potrai conservare tutto in frigo o in freezer.

Acquistando questa friggitrice ad aria a 200 euro farai davvero un affare, assicurandoti un elettrodomestico che sostituirà totalmente il forno, consentendoti di cucinare rapidamente, in modo economico e senza pensieri.

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