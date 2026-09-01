Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Amazon La friggitrice ad aria in vetro scontatissima

Se pensavi che le friggitrici ad aria avessero già dato tutto, preparati a ricrederti. Il futuro della cottura senza olio è trasparente, elegante e, soprattutto, incredibilmente igienico. Stiamo parlando della rivoluzionaria Ninja CRISPi PRO XL (Modello AS090EUSD), la friggitrice ad aria con cestelli in vetro che sta letteralmente spopolando nelle cucine degli italiani.

La notizia migliore? Grazie a un’offerta imperdibile, oggi puoi portarti a casa questo concentrato di tecnologia a un prezzo davvero stracciato.

Offerta Ninja Ninja CRISPi PRO XL - Friggitrice ad Aria in Vetro

La rivoluzione del vetro: perché non potrai più farne a meno

La vera magia di questo elettrodomestico risiede nei suoi materiali. Dimentica i classici cestelli chiusi in cui non sai mai a che punto è la cottura. La Ninja CRISPi PRO XL utilizza l’innovativo sistema CleanCrisp in vetro, che offre vantaggi ineguagliabili:

Controllo visivo totale : puoi letteralmente guardare il tuo cibo mentre si dora alla perfezione, senza dover mai interrompere la cottura disperdendo calore.

: puoi letteralmente guardare il tuo cibo mentre si dora alla perfezione, senza dover mai interrompere la cottura disperdendo calore. Cottura 100% sana e sicura : i contenitori in vetro sono completamente privi di PFAS. Niente sostanze chimiche o rivestimenti antiaderenti che si sfaldano nel tempo, solo la purezza del vetro a contatto con i tuoi alimenti.

: i contenitori in vetro sono completamente privi di PFAS. Niente sostanze chimiche o rivestimenti antiaderenti che si sfaldano nel tempo, solo la purezza del vetro a contatto con i tuoi alimenti. Dal forno al frigo in un attimo : cucini nel contenitore in vetro, lo porti direttamente in tavola per servire con stile e, se avanza qualcosa, usi i pratici coperchi inclusi per conservare tutto in frigorifero.

: cucini nel contenitore in vetro, lo porti direttamente in tavola per servire con stile e, se avanza qualcosa, usi i pratici coperchi inclusi per conservare tutto in frigorifero. Pulizia facilissima: sia i contenitori in vetro che i coperchi sono comodamente lavabili in lavastoviglie.

Un concentrato di potenza e versatilità

Oltre al suo splendido design color Oro Chiaro in acciaio inossidabile e vetro, la Ninja CRISPi PRO XL è un vero mostro di potenza da 2100 Watt, capace di gestire temperature dai 90°C ai 205°C attraverso il pannello di controllo a pulsanti.

Ecco cosa la rende l’alleata perfetta per ogni pasto:

Due formati inclusi: nella confezione troverai ben due casseruole in vetro intercambiabili. Una extra-large da 5,7 litri , perfetta per preparare cene per tutta la famiglia, e una compatta da 2,3 litri , ideale per contorni, spuntini o porzioni singole.

nella confezione troverai ben due casseruole in vetro intercambiabili. Una , perfetta per preparare cene per tutta la famiglia, e una compatta da , ideale per contorni, spuntini o porzioni singole. Programmi intelligenti: hai a disposizione programmi preimpostati per ogni esigenza, tra cui Max Crisp (per surgelati super croccanti), Air Fry (frittura ad aria classica) , Bake (cottura al forno), Prove (lievitazione) e Re-crisp (per ridare croccantezza agli avanzi) . Ovviamente, puoi anche impostare manualmente tempo e temperatura.

hai a disposizione programmi preimpostati per ogni esigenza, tra cui Max Crisp (per surgelati super croccanti), , . Ovviamente, puoi anche impostare manualmente tempo e temperatura. Accessori completi: oltre ai contenitori e ai coperchi, la base modulare rimovibile ospita 2 piastre antiaderenti e arriva con un comodo ricettario per ispirarti fin dal primo giorno. Il tutto in dimensioni compatte (30P x 31L x 28H cm).

Un’offerta da cogliere al volo

Elettrodomestici di questa caratura, con materiali premium come il vetro temperato e una potenza di oltre 2000W, solitamente richiedono un budget importante. Ma le regole oggi sono cambiate: la Ninja CRISPi PRO XL è attualmente in forte sconto.

È l’occasione perfetta per aggiornare la tua cucina con un prodotto sano, esteticamente bellissimo e incredibilmente funzionale, pagandolo pochissimo.

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Se stavi aspettando il momento giusto per comprare una friggitrice ad aria, o se vuoi sostituire la tua vecchia con un modello superiore e senza PFAS, quel momento è arrivato.

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