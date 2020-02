Chi è Michael Polansky, il nuovo amore di Lady Gaga

editato in: da

Si chiama Michael Polanski il nuovo amore di Lady Gaga, arrivato dopo le voci di un flirt con Bradley Cooper e la rottura con Christian Carino. Una relazione tenuta segreta per moltissimi mesi e svelata solo nelle ultime settimane dopo che i paparazzi avevano immortalato la popstar mentre trascorreva una romantica serata con l’imprenditore.

Ad annunciare la love story è stata proprio Lady Germanotta che su Instagram ha deciso di prendere in mano la situazione, pubblicando uno scatto in cui abbraccia il fidanzato. “Ci siamo divertiti così tanto a Miami – ha commentato sui social la cantante -. Amo tutti i miei piccoli mostri e fan, siete i migliori”.

Ma chi è Michael Polanski? Moro, alto e sportivo, non è solo affascinante, ma anche molto intelligente e di successo. Lavora nell’area tech e, nonostante abbia solo 33 anni, è già famoso nel suo settore. Dopo la laurea ad Harvard in matematica ha collaborato con Sean Parker, ex fondatore di Facebook, ma soprattutto ex amico di Mark Zuckerberg.

Sarebbe stato proprio l’imprenditore a presentarli durante una serata di beneficienza a Los Angeles. Michael Polanski arriva nella vita privata di Lady Gaga dopo l’addio a Don Horton, tecnico del suono, e il manager Christian Carino. Con quest’ultimo la popstar era andata vicina alle nozze, arrivando alla rottura poco dopo i gossip su un presunto flirt con Bradley Cooper. Durante la celebre esibizione agli Oscar 2019 sulle note di Shallow, Lady Germanotta era apparsa senza anello al dito.

Da tempo i fan si interrogavano sull’identità dell’uomo paparazzato in compagnia di Lady Gaga dopo uno spettacolo allo stadio. Nelle immagini lei appariva felice, con i capelli rosa, gli stessi sfoggiati a Las Vegas, quando aveva festeggiato il Capodanno baciando il nuovo fidanzato. “Lui è un ragazzo intelligente, molto serio – hanno spiegato gli amici -, che ha sempre mantenuto un low profile”.