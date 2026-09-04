Amazon La macchina De’Longhi Stilosa è in offerta a un prezzo incredibile

Uno dei piaceri dello svegliarsi la mattina è quello di essere inebriati dal delizioso aroma di caffè. La bevanda che ci regala il giusto carico di energia per affrontare la giornata è la preferita di molti che si concedono più di una pausa caffè. La classica moka che per anni abbiamo visto troneggiare sui fornelli del gas è stata poco alla volta soppiantata dalle macchine elettriche che ci regalano l’espresso in modo più smart e veloce.

Un’abitudine che poco alla volta sta convincendo anche i nostalgici della moka più reticenti perché ci sono apparecchi che danno la stessa cremosità del caffè, anzi meglio della moka stessa, come quella del bar. De’Longhi, grande esperto di caffè, ha messo a punto una macchina elettrica che realizza un piccolo angolo bar direttamente nella tua cucina senza ingombro e senza spendere una fortuna perché oggi ha deciso di scontare la sua Stilosa. Un’offerta che, prendendo spunto dal nome della macchina del caffè, è stilosa anche nel prezzo: infatti con meno di 100 euro puoi avere un apparecchio che non si limita a preparare i caffè, è l’oggetto del desiderio dei cappuccino lovers.

Offerta De'Longhi Stilosa Macchina per caffè in polvere e cialde

Ogni momento è buono per un cappuccino con la De’Longhi Stilosa

Le macchine del caffè solitamente si limitano a preparare l’espresso più o meno lungo. Stilosa no, fa anche il cappuccino e a renderlo possibile è il sistema a pompa completato dal miscelatore manuale. In pratica grazie alla miscela che si crea tra latte e vapore dai vita a una schiuma più o meno densa e puoi creare ottimi cappuccini o semplicemente latte macchiato. In ogni caso avrai un risultato delicato e cremoso con qualsiasi tipo di bevanda. Il cappuccinatore può essere utilizzato sia con il classico latte vaccino oppure con bevande vegetali (per chi soffre di intolleranze), il risultato sarà lo stesso.

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Cialde o polvere: a te la scelta

Come dicevamo in precedenza la De’Longhi Stilosa convincerà anche i più affezionati alla moka, non solo per il suo prezzo al di sotto dei 100 euro, ma anche perché ti permette di scegliere la tipologia di caffè da usare. La macchina è dotata di un porta filtro con dispositivo talmente tanto versatile che puoi inserire al suo interno sia le classiche cialde E.S.E che la polvere. La prima alternativa è ideale per chi ha poco tempo e vuole una soluzione rapida, ma sempre gustosa, la seconda per chi vuole prendersi il suo tempo e ottenere il massimo dell’aroma da ogni tazzina di caffè.

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De’Longhi Stilosa è compatta e facile da usare

Con tutte queste funzioni penserai che la De’Longhi Stilosa sia un apparecchio grande e ingombrante. In realtà è compatto e ha un design contemporaneo grazie ai profili in acciaio inox. Questo è agevolato dalla presenza di una sola manopola che ti aiuta a fare tutto: è talmente tanto intuitiva che preparare il caffè sarà un gioco da ragazzi. La presenza di un vassoio raccogli gocce regolabile, poi la rende ancora più versatile perché puoi usare le classiche tazzine, le mug o i bicchieri fino a 110 mm e averle sempre calde, grazie al comodo ripiano scaldatazze che enfatizzerà ulteriormente l’aroma del caffè.

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