Fonte: IPA Lazza, nuova polemica su X

Il social media manager è colui che si occupa di gestire la comunicazione social di vip o aziende. Un professionista che studia il modo migliore per fidelizzare i fan e mantenere alta la reputazione dei propri clienti. Figura essenziale al giorno d’oggi, seppur c’è chi preferisce far da sé. E tra questi c’è anche il rapper Lazza che, a furia di autogestione, scatena una polemica a ogni nuovo post.

L’ultimo errore di Lazza su X

Appassionato e sempre presente utente di X – il nuovo nome di Twitter – Lazza utilizza il social dell’uccellino blu per condividere con i fan le proprie giornate, li aggiorna sui posti che visita, le persone che vede, su quel che fa. Ieri sera ha sentito il bisogno di raccontare che: “Sono andato a cena da solo. Che hit”. Nulla di eclatante, ma il grande seguito del rapper secondo classificato a Sanremo 2023 ha fatto sì che il tweet circolasse ampiamente.

Tra le risposte giunte, ce n’è stata una ben poco educata: un’utente ha suggerito che, se Lazza si ritrova a cenare da solo e non in compagnia di una bella ragazza, è per colpa della sua bassa statura. Il rapper dall’indole focosa ha subito risposto a tono, affermando volgarmente che con l’autrice dell’offesa lui non farebbe l’amore neppure a distanza (e qui siamo stati costretti a edulcorare parecchio). E via di polemica, l’ennesima.

“Se voleva essere superiore, questo commento sessista poteva risparmiarselo” ha fatto saggiamente notare un’utente. “Chi ha ragione dei due? Nessuno” ha commentato un altro. E ancora, “Comunque Lazza fa delle cadute di stile inverosimili… lei ha sbagliato, ma lui non doveva darle corda”. A insultare per prima è stata la ragazza, ma visto il passato sui social, ancora una volta Lazza si è lasciato fuggire l’occasione di tacere.

Perché Lazza non funziona sui social

Il problema di Lazza sui social è l’incapacità di farsi scivolare addosso le critiche. Per quanto grande possa essere la fama raggiunta, piacere a tutti è impossibile e spesso gli insulti rivolti alle celebrità sono al vetriolo. Ma il giovane rapper non ha ancora capito che l’arma migliore è l’indifferenza e sbraita e si affanna peggiorando la situazione. Ancora e ancora.

Vi è poi l’incapacità di trasmettere l’ironia (se c’è), sembrando spesso arrogante: “Che ridere stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno”. La certezza di un successo internazionale palesata in questo vecchio tweet aveva irritato i più suscettibili di X. “O che tra qualche anno lavorerai in quel bar” aveva risposto sardonico un utente. Figuriamoci se Lazza poteva far correre: “Magari sarò il proprietario del bar e ti starò stipendiando”. Le risposte dei follower alla battuta si possono facilmente immaginare…

E come non citare la volta in cui, dopo aver beccato una fan a mettere in vendita una scarpa con il suo autografo online, Lazza cominciò a vendere lui stesso scarpe autografate, a un prezzo decisamente inferiore da quello proposto dalla fan traditrice. Insomma, apprezziamo la schiettezza ma, per il suo bene, il promettente rapper farebbe meglio a prendersi una pausa dai social.