Re Carlo, Harry lascia un ruolo importante. La decisione prima del rientro

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IPA Re Carlo, Harry lascia un ruolo importante

Harry chiude un capitolo importante della sua attività filantropica proprio mentre si prepara a tornare nel Regno Unito con Meghan e i figli. Il Duca di Sussex ha lasciato il consiglio di amministrazione di African Parks dopo dieci anni di coinvolgimento nell’organizzazione: una decisione arrivata a pochi giorni dalla notizia del ritorno in Inghilterra.

Per Re Carlo, intanto, si apre la possibilità di avere nuovamente il figlio e i nipoti più vicini. Il sovrano, dopo essere stato informato dei piani di Harry e Meghan, avrebbe accolto positivamente la prospettiva di trascorrere più tempo con loro, in una dimensione privata.

Harry lascia “African Parks” dopo dieci anni

Harry ha deciso di lasciare il board di African Parks, l’organizzazione impegnata nella conservazione della fauna e nella gestione di aree protette in Africa. Il suo rapporto con la charity era iniziato nel 2016 e, per sei anni, il Duca di Sussex ne è stato presidente. Nel 2023 era poi entrato nel consiglio di amministrazione, ruolo dal quale si è ora fatto da parte.

L’addio arriva dopo un periodo delicato per African Parks. Un’indagine indipendente aveva esaminato le accuse di gravi violazioni dei diritti umani da parte di ranger dell’organizzazione nei confronti di membri della comunità indigena Baka nella Repubblica del Congo. African Parks ha riconosciuto gravi fallimenti sistemici e ha annunciato interventi per rafforzare le proprie procedure di tutela.

Un portavoce ha però chiarito che il Duca continua a sostenere la missione di African Parks e il lavoro di conservazione in Africa. La sua uscita dal board viene presentata come parte di un rinnovamento della governance dell’organizzazione: a partire dal 30 settembre sono previsti nuovi ingressi nel consiglio.

Per Harry si tratta comunque di un cambiamento importante. Negli ultimi anni il suo impegno nel mondo delle organizzazioni benefiche ha attraversato diverse trasformazioni e l’addio ad African Parks arriva dopo quello a Sentebale, l’associazione che aveva contribuito a fondare. In entrambi i casi, però, le vicende hanno avuto dinamiche differenti e non è corretto sovrapporle.

La coincidenza con il ritorno nel Regno Unito rende però la scelta particolarmente interessante. Harry si prepara infatti a trascorrere nuovamente molto più tempo nel Paese da cui si era allontanato nel 2020, mentre contemporaneamente ridimensiona uno dei ruoli che per anni hanno accompagnato la sua attività pubblica.

Harry torna in Inghilterra, una nuova fase per lui e Re Carlo

Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito ha inevitabilmente alimentato diverse ipotesi sulle ragioni della scelta. Dopo sei anni trascorsi in California, il trasferimento potrebbe permettere al Duca di Sussex di avere nuovamente più vicino Re Carlo e, soprattutto, di offrire ad Archie e Lilibet maggiori occasioni per stare con il nonno.

Il rapporto tra padre e figlio sembra attraversare una fase diversa rispetto al passato. A luglio Harry, Meghan e i bambini hanno incontrato Carlo e la Regina Camilla a Highgrove House. Per il sovrano è stata la prima occasione di rivedere Archie e Lilibet dopo più di quattro anni.

Il Re, inoltre, avrebbe saputo della decisione di Harry e Meghan soltanto domenica. Una notizia che sarebbe stata accolta positivamente da Carlo, soprattutto per la possibilità di avere nuovamente il figlio e i nipoti più vicini.

Ma il ritorno in Inghilterra arriva anche mentre Harry sta prendendo alcune decisioni importanti sulla sua attività pubblica. Dopo aver lasciato il board di African Parks, il Duca di Sussex sembra essere alle prese con una fase di cambiamento che riguarda anche il modo in cui vuole portare avanti i suoi impegni.

Non si può escludere che Harry voglia anche mantenere un profilo più lontano dalle controversie che negli ultimi anni hanno accompagnato alcune delle sue attività.

Dopo sei anni negli Stati Uniti, Harry e Meghan sembrano dunque prepararsi a una fase nuova, con una parte della loro vita nuovamente nel Regno Unito e un rapporto con Re Carlo che, almeno sul piano personale, appare oggi più disteso.

Per il sovrano potrebbe significare avere più occasioni per vedere il figlio e i nipoti, mentre Harry potrebbe trovare un equilibrio diverso tra la vita familiare, gli impegni pubblici e la necessità di gestire con maggiore attenzione la propria esposizione.