Re Carlo, il primo pericoloso evento pubblico con Harry

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Principe Harry

Re Carlo potrebbe avere un incontro pubblico con suo figlio Harry e Meghan Markle molto presto. Si tratta di un appuntamento solenne per la Famiglia Reale, ma potrebbe diventare una circostanza pericolosa se partecipassero anche i Sussex.

Re Carlo, Harry e Meghan defilati

Come è noto, Harry e Meghan Markle sono tornati a vivere in Gran Bretagna con i loro due bambini, Archie e Lilibet, alla fine di agosto.

Il Principe ha iniziato la sua attività pubblica, mentre sua moglie ha mantenuto un profilo più basso. È stata avvistata durante alcune uscite private con amici e ha proseguito la sua attività online con il brand che ha fondato, As Ever.

In tutto periodo, Harry e Meghan non hanno incontrato Re Carlo a nessun evento pubblico. Il Sovrano ha messo in chiaro che figlio e nuora non hanno alcun ruolo all’interno della Monarchia e dunque vanno considerati cittadini privati, espressione che ha molto contrariato i Sussex. Tanto che sono arrivati a minacciare di voler tornare in California, perché non possono avere la protezione della polizia in quanto non lavorano per la Corona.

Ma a quanto pare si è trattato solo di una minaccia verbale, perché Harry e Meghan non hanno fatto nulla che lasci intendere un loro imminente ritorno negli Stati Uniti.

Al contrario, potrebbero presto incontrare Carlo e parte della Famiglia Reale, compresi William e Kate Middleton.

Re Carlo, l’incontro con Harry

Anche i Principi del Galles non si sono ancora visti con Harry e Meghan. William non intende incontrare il fratello di cui non si fida e sua moglie condivide le stesse preoccupazioni.

Ma il primo incontro pubblico tra i Sussex, Carlo e il resto della Famiglia Reale potrebbe essere molto vicino, ossia il prossimo novembre, quando si svolgono una serie di eventi in memoria dei defunti.

Stando all’esperto in questioni reali, Jack Royston, la commemorazione dei caduti potrebbe essere il primo momento “delicato” del calendario reale. Ogni anno, a novembre, i Reali svolgono diversi impegni, con una serie di eventi che si tengono presso l’Abbazia di Westminster e la Royal Albert Hall di Londra prima della Domenica della Memoria (8 novembre), e al Cenotafio (11 novembre).

I membri della Famiglia Reale che svolgono incarichi ufficiali partecipano tradizionalmente a questi eventi. Harry non è più un membro attivo della Famiglia Reale; tuttavia, è un veterano di guerra molto rispettato, avendo prestato servizio due volte in Afghanistan. Infatti, mentre si trovava in America il Duca ha partecipato ogni anno a cerimonie commemorative in memoria dei militari caduti in servizio.

Duque, il Palazzo potrebbe trovarsi nella difficile situazione di prendere in considerazione la partecipazione di Harry a uno di questi eventi commemorativi.

Anche se il mese più complicato sarà dicembre con tutti gli appuntamenti non istituzionali che riguardano il Natale.