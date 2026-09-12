Re Carlo, Harry pianifica i suoi primi impegni dopo la lettera del padre

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Getty Images Harry, i nuovi impegni nel Regno Unito dopo la lettera di Re Carlo

La lettera di Re Carlo ha chiarito il ruolo di Harry e Meghan Markle nel Regno Unito, ma il Principe non sembra intenzionato a fare un passo indietro dalla vita pubblica. A pochi giorni dalla presa di posizione del Palazzo, sembra infatti che Harry abbia confermato i suoi primi impegni ufficiali da quando è tornato in Gran Bretagna con la moglie e i figli.

Harry, che insieme a Meghan è stato definito dal Re “cittadino privato”, torna così al centro della scena con una serie di appuntamenti legati soprattutto alle sue attività benefiche. Un nuovo capitolo che riparte proprio dal Regno Unito dopo il ritorno della famiglia alla fine di agosto.

Harry, i primi impegni dopo il ritorno nel Regno Unito

Dopo il ritorno nel Regno Unito insieme a Meghan e ai figli, Harry sembra aver già ritrovato il suo posto nella vita pubblica britannica. Non quello di un membro della Famiglia Reale, come chiarito dalla lettera di Re Carlo, ma quello che negli ultimi anni ha costruito attorno alle sue battaglie e alle attività benefiche a cui continua a dedicarsi.

La sua vita nel Regno Unito è oggi inevitabilmente molto diversa da quella che conduceva prima del 2020, quando era ancora un membro senior della Famiglia Reale, e dal trasferimento negli Stati Uniti. Ma questo cambiamento non sembra averlo limitato nella volontà di vivere e muoversi come personaggio pubblico.

Secondo la stampa inglese, il primo appuntamento è già fissato e ha un significato particolare per il Principe. Il 17 settembre Harry sarà infatti protagonista degli Invictus Spirit Awards, uno degli eventi più legati al suo percorso personale dopo l’addio alla vita da working royal. Sarà anche l’occasione per lanciare INSPIRE, il programma educativo dedicato ai giovani e nato nell’ambito del suo impegno con gli Invictus Games.

È un ritorno che arriva quindi nel segno di ciò che Harry ha continuato a fare anche lontano dal Regno Unito: mantenere vivo il rapporto con i veterani e portare avanti progetti legati al loro benessere. E pochi giorni dopo sarà ancora una volta Londra a riportarlo sotto i riflettori.

Il 21 settembre parteciperà infatti ai WellChild Awards, appuntamento a cui è particolarmente legato e di cui è patron dal 2007. La cerimonia quest’anno coincide con il ventesimo anniversario del WellChild Nurse Programme e sarà un’altra occasione per Harry di incontrare bambini, famiglie e professionisti sostenuti dall’organizzazione.

Non sarà però un ritorno limitato al Regno Unito. Il 22 e 23 settembre Harry potrebbe andare a New York per partecipare alla Clinton Global Initiative, proseguendo così un’agenda pubblica che, nelle prossime settimane, lo vedrà dividersi tra le sue attività benefiche in Gran Bretagna e gli impegni internazionali.

Re Carlo e Harry, cosa succede dopo la lettera

La conferma degli impegni arriva dunque in un momento delicato per il rapporto tra Harry e la Famiglia Reale. Con la lettera diffusa dal Palazzo, Carlo ha voluto ribadire che il figlio e Meghan non svolgono più incarichi in rappresentanza della Corona e che le loro attività benefiche vengono portate avanti a titolo personale.

La definizione di “cittadini privati” non sarebbe però stata accolta bene dai Sussex, che avrebbero preferito essere considerati personaggi pubblici. La comunicazione sarebbe inoltre arrivata senza un confronto preventivo con la coppia, alimentando nuove tensioni proprio mentre Harry e Meghan stanno trascorrendo un periodo più lungo nel Regno Unito.