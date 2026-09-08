Re Carlo, primo incidente imbarazzante con Harry e Meghan Markle dopo la lettera

Getty Images Harry e Meghan Markle

La lettera di Re Carlo ha lasciato letteralmente stupiti Harry e Meghan Markle che a quanto pare non si aspettavano una tale mossa. I Sussex hanno reagito come meglio potevano ma non hanno potuto esimersi di esprimere il loro disappunto. Procediamo dunque con ordine.

Re Carlo, la lettera scottante su Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan Markle sono tornati a vivere nel Regno Unito. Buckingham Palace ha accettato la loro decisione ma ha precisato che la coppia e i loro due figli non avranno alcun ruolo attivo nella Monarchia. I Sussex hanno accettato la clausola e si sono trasferiti. I loro primi giorni di permanenza sul suolo britannico sono trascorsi senza gravi incidenti o imbarazzi. Ma Re Carlo ha sentito il bisogno di chiarire nuovamente quale posizione avrà – o meglio non avrà – il suo secondogenito e la moglie.

Carlo ha quindi agito di anticipo, prima cioè che Harry e Meghan apparissero in pubblico per i loro impegni. Il Re ha preso subito le distanze dalla coppia e appunto per evitare ogni ambiguità ha scritto una lettera in cui ha ribadito che i Sussex non hanno nessun legame con la Corona e che tutte le attività che svolgono sono a titolo privato e personale. Dunque la loro posizione nel Regno Unito “è simile a quella di cittadini privati“: così li ha definiti il Sovrano.

La reazione di Harry e Meghan Markle: è mistero

Harry e Meghan Markle sono rimasti sorpresi dalla lettera di Carlo. Non se l’aspettavano, anche perché i patti erano già stati stipulati. Ma evidentemente il Palazzo non si fida di loro e si è resa necessaria una dichiarazione scritta pubblica del Re.

In ogni caso, i Sussex hanno affidato a un portavoce la loro risposta a Carlo. Quest’ultimo ha dichiarato che Harry e Meghan sono stati colti di sorpresa dalla lettera e che non erano stati informati prima della sua pubblicazione. Si sostiene che la lettera sia stata condivisa con il Sussex alle 13:59 e che venti minuti dopo l’ufficio di Harry abbia chiesto a Buckingham Palace se le “indicazioni fossero già state diffuse”.

Alle 15:09, il principe Harry ha lasciato una riunione ed è stato contattato dal suo ufficio per essere informato della lettera, che era stata resa pubblica tre minuti dopo.

Ma stando a fonti vicine a Palazzo, i Sussex sarebbero stati avvisati per tempo prima della pubblicazione della lettera. La vicenda si tinge di giallo e ancora una volta siamo di fronte a un fatto e due verità contraddittorie. Nemmeno hanno iniziato le loro attività pubbliche e già la presenza di Harry e Meghan crea problemi e il primo incidente imbarazzante.

A quanto pare i Sussex sono preoccupati di non ottenere la protezione 24 ore su 24 della polizia, per loro fondamentale, per poter svolgere le loro attività in totale sicurezza.

Intanto, però, Harry ha preso parte al primo evento pubblico da quando è tornato nel Regno Unito e Meghan ha condiviso sul suo profilo Instagram di As Ever una foto che la ritrae sorridente in un prato, come se il primo “scontro” con Carlo non ci fosse stato.