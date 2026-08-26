Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito: “Un’ombra difficile da sopportare”

Harry e Meghan sono tornati a vivere nel Regno Unito dopo sei anni negli Usa. Ma per la Duchessa il paragone con Kate si annuncia una sfida difficile

IPA Harry e Meghan

C’è chi lo attendeva da tempo e chi, invece, avrebbe preferito che non accadesse mai. Ma ormai il ritorno del Principe Harry e Meghan Markle in patria è realtà: dopo oltre sei anni trascorsi dall’altra parte dell’oceano, i Duchi di Sussex hanno rimesso piede sul suolo britannico. L’annuncio è stato ufficializzato pochissimo tempo fa, con il trasferimento fissato a fine mese. E invece, a sorpresa, si sono già diretti verso il Regno Unito, con Archie e Lilibet.

Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito

La conferma è ufficiale, a darne notizia sono le testate britanniche, secondo cui la coppia sarebbe rientrata con un volo privato partito dalla California, atterrando in un aeroporto delle Midlands nelle ore centrali della giornata. Con loro, naturalmente, anche i due figli, pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita lontano dagli Stati Uniti. Interpellato sulla vicenda, un portavoce dei Sussex ha preferito non rilasciare alcun commento, in linea con il riserbo che la coppia sta mantenendo sull’intera faccenda.

La famiglia avrebbe scelto di sistemarsi in una residenza privata, quindi non appartenente alla Corona, situata in una tranquilla zona rurale non lontana dalla capitale, nelle Cotswolds. Il Principe Harry e Meghan Markle hanno anche già iscritto i bambini a scuola, e l’inizio delle lezioni è previsto a breve. Sono dunque tornati per restare? Sì, sono segnali di un trasferimento tutt’altro che temporaneo. A confermarlo è una fonte vicina alla coppia, secondo cui la permanenza si preannuncia lunga, anche se dai contorni ancora incerti: potrebbe trattarsi di mesi come di diversi anni, senza che nulla sia stato ancora stabilito con precisione.

Con il ritorno ufficiale nel Regno Unito, si potranno riaprire le porte per loro del Palazzo? Secondo le ultime indiscrezioni, l’assetto istituzionale non cambierà affarro e resteranno fuori dalla “Firm”, quindi non saranno membri operativi della Famiglia Reale, senza riprendere il calendario di incarichi pubblici lasciato nel 2020, quando decisero di fare le valigie e di rifarsi una vita in America.

Le sfide del ritorno e il difficile confronto con Kate

Harry e Meghan sono sempre stati presi particolarmente di mira: non è una sorpresa, la loro immagine pubblica, al momento, è compromessa. Lo è indubbiamente quella di Meghan, più esposta di Harry, e infatti molti concordano su un aspetto: per il Principe le porte potrebbero non essere così chiuse come si potrebbe pensare. Nonostante le tensioni degli ultimi anni, Harry godrebbe ancora di un certo affetto da parte dei sudditi, disposti forse a riaccoglierlo qualora tornasse a mostrare quel lato spontaneo che in tanti ricordano con nostalgia.

Ben più complicata, invece, è la situazione per Meghan, perché riscuoterebbe molti più consensi negli Stati Uniti che non in Gran Bretagna, dove il suo rientro è visto come decisamente “impegnativo”. Il motivo? L’inevitabile paragone con Kate, la Principessa del Galles e futura Regina, un confronto dal quale sarebbe difficile uscire indenni. “Dovrà sfoderare tutto il suo fascino, essendo inevitabilmente paragonata allaPrincipessa Kate, la futura Regina”, ha spiegato John McDermott, esperto di questioni Reali, aggiungendo una considerazione: “È un’ombra molto difficile da sopportare per chiunque”.