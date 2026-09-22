Anna Tatangelo e Giulia De Lellis svelano come sono tornate in forma dopo il parto

Anna Tatangelo e Giulia De Lellis raccontano come sono tornate in forma dopo il parto: dall’alimentazione agli allenamenti, fino all’importanza di costanza e pazienza

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IPA Anna Tatangelo e Giulia De Lellis

Due gravidanze, due percorsi diversi ma una parola che ritorna: costanza. Anna Tatangelo e Giulia De Lellis hanno raccontato sui social come hanno ritrovato la forma fisica dopo essere diventate mamme. Senza nascondere che dietro i risultati mostrati sui social ci sono allenamento, attenzione all’alimentazione e soprattutto tempo. Nessuna formula miracolosa, dunque, né la pretesa che il corpo debba tornare immediatamente quello di prima. La cantante ha parlato di pazienza, mentre l’imprenditrice ha invitato le donne a non trasformare i chili della gravidanza in un’ossessione: “A perderli dopo c’è tutto il tempo”.

I consigli di Anna Tatangelo per tornare in forma dopo il parto

A otto mesi dalla nascita della figlia Beatrice, Anna Tatangelo è tornata a mostrare sui social i risultati del suo percorso di allenamento. La cantante 39enne ha pubblicato nelle Storie di Instagram un breve video allo specchio realizzato in palestra, accompagnandolo con poche parole che sintetizzano la sua routine: “Allenamento, alimentazione, costanza e pazienza”.

Beatrice è nata lo scorso 3 gennaio in una clinica della Capitale ed è la seconda figlia dell’artista, nata dalla relazione con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e oggi allenatore in una scuola di calcio. Il primogenito Andrea, avuto da Gigi D’Alessio, ha invece sedici anni.

A colpire nel messaggio di Lady Tata è soprattutto quel riferimento alla pazienza. Otto mesi rappresentano un percorso, non un risultato arrivato dall’oggi al domani. Un modo per ricordare che anche quando vediamo soltanto il prima e il dopo, in mezzo ci sono settimane e mesi fatti di allenamenti e nuove abitudini da conciliare con la maternità.

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Giulia De Lellis, i chili presi in gravidanza e il post parto

Anche Giulia De Lellis ha deciso di parlare apertamente del proprio corpo dopo la gravidanza, rispondendo alle domande dei follower. Quando una fan le ha chiesto quanti chili avesse preso durante l’attesa, la sua risposta è stata molto diretta: “10 o 11 kg d’amore”.

L’influencer ha spiegato di non essersi nemmeno pesata con particolare attenzione durante l’ultimo mese di gestazione. “Ma ‘sti cavoli. Non vedevo l’ora di conoscere il mio grande amore”, ha ribadito.

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Il suo consiglio alle future mamme è quello di seguire un’alimentazione sana e cercare di mantenere un certo equilibrio, senza però trasformare il peso in una fonte di ansia. “A volte sarà più facile, altre volte no, quindi ascoltate il vostro corpo. Tanto a perderli dopo c’è tutto il tempo”.

Dopo la nascita di Priscilla, avvenuta a ottobre 2025, la De Lellis ha quindi iniziato gradualmente il proprio percorso per ritrovare la forma fisica.

Quando una fan le ha domandato come abbia fatto a perdere il peso accumulato durante la gravidanza, Giulia De Lellis non ha voluto indicare scorciatoie: “Ho fatto coesistere due cose importanti con costanza: alimentazione e sport”.

La sua routine prevede oggi un’alimentazione “sana e controllata”, senza però rinunciare completamente ai piaceri della tavola, e tre allenamenti in palestra alla settimana. A questo aggiunge il movimento quotidiano, cerando semplicemente di camminare di più quando gli impegni professionali glielo consentono.

Ma nel suo racconto c’è spazio anche per qualcosa che va oltre la forma fisica. Giulietta ha fatto cenno ai primi giorni dopo la nascita della figlia, descrivendoli senza idealizzarli: “È dura”.

La neomamma, da sempre nota per la sua schiettezza, ha ricordato come le emozioni possano essere intense e contrastanti, invitando chi sta attraversando lo stesso momento a concedersi tempo per trovare un nuovo equilibrio.