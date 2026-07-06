Anna Tatangelo stupenda su Instagram: forma perfetta a sei mesi dal parto

Anna Tatangelo su Instagram è stupenda e a sei mesi dal parto sfoggia una forma perfetta.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Tatangelo

Anna Tatangelo sta vivendo quello che è, con tutta probabilità, uno dei periodi più felici della sua vita. E su Instagram si mostra raggiante e stupenda, sfoggiando una forma perfetta ad appena sei mesi dal parto.

Anna Tatangelo stupenda su Instagram con l’abito oro

Il 3 gennaio 2026 infatti Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. La cantante ha dato alla luce la piccola Beatrice, frutto del legame con Giacomo Buttaroni, suo nuovo compagno dopo l’addio a Gigi D’Alessio.

La piccola è nata a diversa distanza di tempo da Andrea, avuto nel 2010 dal cantante napoletano. Per Anna si tratta dunque di un capitolo tutto nuovo della sua vita, decisamente felice, dopo un periodo tutt’altro che semplice vissuto subito dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio.

Su Instagram è impossibile non restare stregati dalla bellezza di Anna che sfoggia un abito lungo in seta scivolata, dorato e decorato con alcune stelle. Il vestito, caratterizzato da un’ampia scollatura sulla schiena, evidenzia la silhouette perfetta dell’artista.

Lo scatto, insomma, racconta più di mille parole la gioia di Anna Tatangelo e la sua nuova esistenza con Beatrice, il 16enne Andrea e il compagno Giacomo Buttaroni.

La nuova vita (felice) di Anna Tatangelo con Giacomo Buttaroni

A giugno del 2025, Anna Tatangelo aveva pubblicato a sorpresa un post su Instagram in cui annunciava la gravidanza. Un annuncio a sorpresa che aveva lasciato tutti senza parole, soprattutto perché la cantante prima di quel momento non aveva rivelato di avere un compagno.

In quell’occasione Anna aveva mantenuto il più stretto riserbo e solo in seguito aveva parlato pubblicamente della storia d’amore con Giacomo Buttaroni.

“È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato – aveva raccontato in quell’occasione -. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figli”.

La nascita di Beatrice, arrivata nel gennaio del 2026, ha segnato un nuovo capitolo nell’esistenza di Anna Tatangelo che ha vissuto come un momento magico tutta la sua gravidanza. Dopo l’arrivo della piccola Beatrice, la cantante non si è fermata, ma ha continuato a lavorare alla sua musica e a raccontarsi su Instagram.

Ora che sono trascorsi sei mesi, Anna appare più bella che mai. Accanto a lei Giacomo Buttaroni. 32 anni, calciatore e allenatore di calcio, vive a Roma e ha fondato a Roma Sud una scuola di calcio che si chiama Ambition football training. Inoltre è allenatore qualificato Uefa per la Off season Roma Eur.

“Lui non fa parte del mondo dello spettacolo – aveva raccontato in passato Anna Tatangelo, parlando del compagno -, questo per me è un valore aggiunto. Sono stata abituata a dovermi giustificare a parlare della mia vita, ora nutro massimo rispetto nei suoi confronti e voglio tenere riservata la mia vita privata in qualche modo”.