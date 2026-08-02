Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni pronti alle nozze, la foto che conferma (e emoziona)

IPA Anna Tatangelo

Nozze in vista per Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni. Le immagini social non lasciano spazio a dubbi, anche se loro, che hanno fatto della privacy e della discrezione un punto di forza, non ne parlano apertamente. La cantante posta su Instagram una serie di foto nelle quali i fan non fanno fatica a individuare l’anello prezioso che brilla al suo anulare sinistro. E nell’aria si sente già il profumo di fiori d’arancio.

Le foto social con l’anello

Anna Tatangelo, splendida in bikini, mette in mostra un fisico perfetto negli scatti postati su Instagram. Ma oltre alla sua forma smagliante, il dettaglio che cattura l’attenzione dei fan è l’anello che sfoggia. Il brillocco si vede bene nelle immagini a bordo piscina e in quelle in cui tiene in braccio la piccola Beatrice, nata il 3 gennaio. Ma ad emozionare di più è la foto in cui le dita della cantante si intrecciano a quelle di Giacomo Buttaroni.

A questo si aggiunge anche un altro dettaglio. Scorrendo il carosello, l’ex calciatore appare per la prima volta sul profilo social della cantante. Al tramonto, in controluce, con la sagoma dell’uomo appena percettibile… ma non ci vuole molto a riconoscere Buttaroni, con in braccio la piccola Beatrice.

Insomma, niente di confermato a parole, ma davanti a certe immagini forse ogni commento aggiuntivo è superfluo. I fan sono già emozionati, e non vedono l’ora che la loro Ragazza di periferia coroni il suo sogno di indossare l’abito da sposa.

Le nozze tanto attese

Con questa novità, nei giorni già resi caldissimi dalla notizia dell’imminente matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller a Ravello, Anna Tatangelo fa salire ancora di più la temperatura del gossip.

Già dai tempi della storia d’amore con Gigi D’Alessio, conclusa nel 2020 e dalla quale è nato Andrea, la cantante sognava di andare all’altare. Non ha mai fatto mistero di aver sofferto per il mancato matrimonio: un desiderio profondo e una promessa non mantenuta. Ma ora per lei è arrivato il momento di realizzare il sogno di andare all’altare.

La storia d’amore con Buttaroni

Chissà se Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni celebreranno un matrimonio in grande stile come Aurora Ramazzotti, o se decideranno di fare le cose in sordina, sulla stessa linea adottata durante tutta la loro storia d’amore? I due stanno insieme dal novembre 2024 e mai coppia fu più discreta. “Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato”, ha detto Anna in uno dei rari momenti in cui si è aperta pubblicamente sulla loro relazione. I due anno tenuto il legame segreto per tanto tempo, tanto che quando lei ha annunciato la gravidanza in molti si sono interrogati sull’identità del padre.

E anche ora, almeno per il momento, Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni scelgono la strada del silenzio, lasciando che siano piccoli dettagli a raccontare la loro felicità. Dopo un passato sentimentale vissuto spesso sotto i riflettori, la cantante sembra aver trovato nella riservatezza il modo migliore per proteggere questo nuovo capitolo della sua vita. Ora non resta che aspettare la conferma ufficiale delle nozze, a coronamento di un amore che, lontano dal clamore, ha già conquistato il cuore dei fan.