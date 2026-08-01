Ilary Blasi e Bastian, la cartomante aveva ragione: dal primo incontro alle nozze a Ravello

IPA Ilary Blasi

Una cartomante glielo aveva predetto: a New York avrebbe incontrato l’uomo della sua vita. A raccontarlo è stata la stessa Ilary Blasi, che al destino ha ammesso di credere, e che in effetti da quella profezia da bancarella ha ricavato parecchio: un fidanzato tedesco, un anello con vista Torre Eiffel e, stando alle ultime indiscrezioni, un matrimonio in Costiera Amalfitana.

La conduttrice e Bastian Muller si sposerebbero infatti a settembre a Ravello, chiudendo un cerchio aperto quasi quattro anni fa in una sala d’attesa. Perché le grandi storie d’amore, si sa, nascono nei luoghi più romantici, o forse “unici”: gli aeroporti, tra un imbarco in ritardo e un trolley da imbustare.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il primo incontro a New York

Ma cominciamo da capo. Autunno 2022: Ilary Blasi è nella lounge dell’aeroporto di New York, in attesa del volo di rientro per l’Italia, quando entra lui, Bastian, con un amico. Un gioco di sguardi, poi il passo avanti di lui. Niente numero di telefono, però: l’imprenditore le ha chiesto il nome del profilo Instagram per poterla seguire. Un approccio da GenZ se proprio vogliamo commentare, da ventenne, ma che ha funzionato: da lì i messaggi e l’inizio della frequentazione, come i due hanno raccontato nella docuserie Ilary, su Netflix.

Nello stesso documentario la conduttrice ha smentito la versione circolata a lungo secondo cui sarebbe stata Michelle Hunziker a presentarli. L’amica, però, un ruolo lo ha avuto: con il suo tedesco ha aiutato a superare le prime barriere linguistiche, ed era presente anche al debutto sulla neve di St. Moritz, nel dicembre 2022, quando erano già iniziate le presentazioni con la piccola Isabel.

L’ufficializzazione social è arrivata il 20 gennaio 2023, e da lì la coppia non si è più nascosta: prima nella docuserie Unica, poi appunto in Ilary, dove Bastian ha parlato per la prima volta davanti alle telecamere.

Chi è Bastian Muller, colui che ha rubato il cuore di Ilary

Ma chi è il fortunato? Nato nel marzo 1987 a Wächtersbach, in Germania, Bastian Muller è un imprenditore ed è rimasto (per quanto possibile accanto a un volto Mediaset) un uomo lontano dai riflettori. Nemmeno le nozze cambieranno la geografia della coppia: Bastian non si trasferirà a Roma, avendo un’azienda di famiglia da seguire in Germania, e la relazione continuerà a vivere di aerei. D’altronde, in aeroporto è cominciata: porterebbe quasi sfortuna cambiare.

La proposta a Parigi

Il momento clou è arrivato il giorno più prevedibile nel posto dove migliaia di coppie hanno fatto lo stesso. Il 14 febbraio 2026, a Parigi, con la Torre Eiffel a fare da testimone (nessuno l’ha mai fatto prima di loro), Bastian si è inginocchiato e ha chiesto la mano della conduttrice, regalandole un anello e tre parole: “My Forever Valentine”.

È stata la stessa Ilary a mettere fine ai rumors, mostrando l’anello di fidanzamento su Instagram. Il gesto, va detto, aveva avuto una prova generale. Nel maggio 2025, dopo la chiusura anticipata di The Couple, Bastian Muller si era presentato a Milano con una delicatissima Lamborghini gialla per portarla a Villa d’Este, dove, durante un giro in barca sul lago, si sarebbe inginocchiato con un anello prezioso. Dai diamanti non nasce niente, è vero, ma si possono sempre sfoggiare.

Ed eccoci qui, tra diamanti sul lago di Como e diamanti sulla Senna, l’uomo ha una sua coerenza tematica: acqua e carati.

Il divorzio da Totti e le nozze a Ravello

Prima dell’altare, però, c’era una pratica da chiudere, ed era la più ingombrante di tutte. Ancora a inizio luglio Ilary spiegava che mancavano alcune carte da firmare per rendere ufficiale il divorzio da Francesco Totti: “Prima di tutto devo divorziare”, diceva. Per noi, ammettiamolo, è quasi un lutto: era piuttosto divertente seguire le vicende delle borse sparite e del famosissimo video davanti al negozio di orologi.

Il provvedimento definitivo sarebbe poi arrivato il 6 luglio, chiudendo formalmente un’unione durata oltre vent’anni e celebrata, nel 2005, con telecamere al seguito e l’Italia intera invitata via tv.

Ora la macchina organizzativa sarebbe in pieno fermento: la data esatta della cerimonia resta protetta dal riserbo, ma le indiscrezioni, riportate anche da Chi, puntano sull’ultimo fine settimana dell’estate, e gli alberghi più rinomati della zona risulterebbero già prenotati per parenti, amici e volti noti dello spettacolo. Per il secondo matrimonio Ilary avrebbe scelto dunque una cornice da cartolina e una lista invitati da red carpet. La profezia della cartomante, a questo punto, si è rivelata più affidabile di parecchi esperti di gossip.