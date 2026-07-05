Aurora Ramazzotti, i momenti più belli del matrimonio con Goffredo Cerza

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Aurora e Goffredo

Un “sì” lungo tre giorni: Aurora Ramazzotti e il suo Goffredo Cerza sono diventati marito e moglie il 4 luglio. E per i fiori d’arancio i due non hanno badato a spese, con un wedding week-end celebrato nella bellissima Sicilia. La cerimonia non ha risparmiato colpi di scena e piccole sorprese: nel giorno più bello di Aurora e Goffredo non sono mancate dediche musicali, abiti da sogno e, ovviamente, la gioia incontenibile di mamma Michelle e papà Eros.

Papà Eros porta Aurora all’altare

La nascita di Aurora Ramazzotti era stata celebrata da papà Eros Ramazzotti con una canzone divenata poi una hit, e intitolata proprio Aurora. Un brano che rappresenta il legame intenso e speciale che lega il cantante romano alla sua primogenita, per la quale è stato un genitore, un compagno di giochi e un amico su cui poter contare nei momenti più difficili.

Con lei anche nel giorno più bello, Eros, come nelle migliori tradizioni, ha scortato la sua primogenita all’altare in uno dei momenti più emozionanti della cerimonia.

Il regalo della sposa

Fedele al suo stile ironico e originale, Aurora Ramazzotti ha voluto fare una piccola sorpresa a Goffredo nel corso della cerimonia. La sposa si è infatti cimentata con ben quattro canzoni composte per la sua dolce metà, che ripercorrono le tappe più importanti della loro storia d’amore: “Era l’unica cosa che potevo fare, perché mi fai venire voglia di scrivere canzoni d’amore e sei la persona che mi sprona a superare le mie paure”, ha raccontato la 29enne prima della sua esibizione.

La lettera di mamma Michelle

Emozionata come solo la mamma della sposa può essere, Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere qualche lacrimuccia durante il rito. E proprio a sua figlia Aurora, ha voluto dedicare qualche parola leggendole una lunga lettera.

“Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell’amore. Di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, ne abbiamo passate tante e tu, soprattutto, ne hai viste tante, perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi, anzi diciamolo sinceramente: a volte eri tu la persona più adulta. Eppure eccoti, sei bellissima, sei una donna straordinaria, una mamma affettuosa, una persona intelligente”, ha raccontato Hunziker.

Il ruolo speciale di Sara Daniele

Nel loro giorno più bello, Aurora e Goffredo hanno voluto accanto a sé le persone più care e gli amici di sempre. Tra loro, non poteva mancare Sara Daniele, migliore amica della sposa: proprio come i loro papà Eros Ramazzotti e Pino Daniele, le due ragazze sono legate da un rapporto molto profondo, motivo per cui Sara ha ricoperto il duplice ruolo di damigella d’onore e officiante del rito. D’altro canto fu proprio lei a presentare ad Aurora quello che sarebbe poi diventato suo marito.

I balli e il concerto di papà Eros

Dopo il rito civile, gli sposi e i loro ospiti hanno fatto ritorno al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. Qui, incorniciati da moltissimi alberi di ulivo, hanno dato avvio ad una welcome dinner all’insegna di canti e balli scatenati. Immancabile il momento karaoke, che ha visto protagonista anche papà Eros: il cantautore si è infatti esibito in un breve concerto privato, durante cui ha intonato anche Aurora, il brano scritto per la nascita della prima figlia ormai 30 anni fa.