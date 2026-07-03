Goffredo Cerza, chi è il marito di Aurora Ramazzotti

Dagli studi a Londra al matrimonio con Aurora Ramazzotti passando per la nascita del figlio Cesare: chi è Goffredo Cerza e cosa fa oggi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Quando si parla della speciale famiglia allargata formata da Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e Aurora Ramazzotti, c’è un nome che negli anni ha conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico: è quello di Goffredo Cerza, marito di Aurora e papà del piccolo Cesare Augusto.

Goffredo si è subito inserito in modo naturale e spontaneo all’interno di un nucleo familiare di Aurora, da sempre abituato a stare sotto i riflettori, eppure non ha mai dato l’impressione di soffrire questa situazione, anzi, ha saputo restare autentico, mantenendo uno stile discreto e lontano dagli eccessi tipici del mondo dello spettacolo. Ma chi è veramente Goffredo? Conosciamolo meglio.

Chi è Goffredo Cerza, gli studi

Nato a Roma il 19 gennaio 1996 sotto il segno del Capricorno, Goffredo Cerza è cresciuto in una famiglia dove lo studio e la professione hanno sempre avuto un ruolo centrale. I suoi genitori hanno costruito la propria carriera nel settore sanitario: la madre ricopre un ruolo manageriale in un importante poliambulatorio romano, mentre il padre è medico specializzato in ortopedia e traumatologia. Anche la sorella ha scelto una strada scientifica, diventando biologa molecolare. Dunque in un contesto così sarebbe stato naturale per Goffredo intraprendere un percorso di medicina, ma lui ha preferito seguire una strada diversa.

Dopo gli studi alla Marymount International School di Roma, il ragazzo infatti ha deciso di trasferirsi nel Regno Unito per proseguire la sua formazione universitaria, laureandosi a Londra in Ingegneria Elettrica presso la University of London, e ampliando poi le proprie competenze con un master in International Business alla Hult International Business School.

La permanenza a Londra si è rivelata decisiva anche sotto il profilo sentimentale perché è proprio lì che il destino gli ha fatto incontrare Aurora Ramazzotti. A fare da tramite sarebbe stata Sara Daniele, amica di Aurora, che avrebbe favorito il primo incontro tra i due tra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017. Da quel momento la loro relazione è cresciuta con naturalezza, attraversando gli anni senza mai lasciarsi travolgere dalle continue indiscrezioni che hanno accompagnato la coppia.

L’amore per Aurora e la nascita di Cesare Augusto

Se inizialmente il pubblico aveva conosciuto Goffredo semplicemente come il fidanzato della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, col tempo il ragazzo è riuscito a costruirsi una propria identità anche sui social. Pur condividendo momenti della sua quotidianità, ha sempre mantenuto un profilo equilibrato, mostrando soprattutto la passione per lo sport, il benessere e uno stile di vita sano.

Terminata l’esperienza londinese Goffredo si è stabilito a Milano, iniziando a lavorare come marketing manager e business analyst collaborando con aziende di primo piano; parallelamente ha cercato di trasformare la sua grande passione per il fitness in un progetto imprenditoriale, lanciando Kingcerz Fitness, esperienza poi conclusa dopo circa un anno

La svolta più importante della sua vita è arrivata però nell’estate del 2022, quando Aurora e Goffredo hanno scelto di confermare una delle notizie più attese dal mondo del gossip: l’arrivo del loro primo figlio. Dopo settimane di indiscrezioni, la coppia ha annunciato ufficialmente la gravidanza e, il 30 marzo 2023, è nato Cesare Augusto.

Da quel momento i social della coppia si sono trasformati in un racconto spontaneo della nuova quotidianità da genitori, con Aurora e Goffredo che hanno iniziato a condividere con ironia e autenticità le gioie, le paure e le piccole sfide della maternità e della paternità, conquistando l’affetto di migliaia di persone che si sono riconosciute nelle loro esperienze.

Il 4 luglio Goffredo e Aurora coronano il loro sogno d’amore convolando a nozze nello splendido Castello Xirumi Serravalle di Lentini, dimora cinquecentesca in provincia di Siracusa.

Il rapporto speciale tra Goffredo e Michelle Hunziker

Tra gli aspetti che più hanno colpito il pubblico c’è anche il legame speciale costruito da Goffredo con Michelle Hunziker: nel corso degli anni, infatti, la conduttrice non ha mai nascosto l’affetto che prova nei confronti del compagno della figlia, considerandolo ormai un componente della famiglia a tutti gli effetti. Già nei primi anni della relazione, tra il 2017 e il 2018, Goffredo aveva svolto uno stage presso Trussardi, marchio allora legato a Tomaso, l’ex compagno della showgirl, segno di un rapporto di fiducia consolidato nel tempo.

Le parole più significative sono arrivate direttamente da Michelle durante un’intervista televisiva, nella quale ha raccontato con grande sincerità quanto apprezzi il rapporto tra Aurora e Goffredo. La conduttrice ha definito la loro una coppia affiatata, unita da una rara complicità, arrivando persino a dire di considerare Goffredo come un figlio.

Oggi Goffredo Cerza continua a mantenere un certo low profile, preferendo raccontarsi attraverso una vita tutto sommato “normale” fatta di lavoro, sport e famiglia e, soprattutto, accanto ai suoi grandi amori Aurora e Cesare.