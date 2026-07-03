Tomaso Trussardi alle nozze di Aurora Ramazzotti, dove sarà l’ex marito di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti sposa in Sicilia Goffredo Cerza ma tra i tanti invitati vip non è chiaro se ci sarà anche l'imprenditore che per 10 anni è stato il marito di sua madre

IPA Michelle Hunziker, mamma di Aurora Ramazzotti ed ex moglie di Tomaso Trussardi

Dopo il matrimonio in municipio a Militello, intimo e riservato, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si preparano al grande party nuziale. Tre giorni di festa, un ricevimento faraonico e tantissimi invitati vip che, per quanto siano top secret, non è difficile immaginare.

Ovviamente ci saranno Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori della sposa, con i rispettivi figli, e Sara Daniele, nel ruolo di damigella d’onore. Ma quello che in molti si chiedono è se sia stato previsto un posto a tavola anche per Tomaso Trussardi. L’imprenditore è stato per 10 anni il marito di Michelle e tra lui e Aurora i rapporti erano sempre sembrati buoni. Ma dopo la separazione sembra essere calato il gelo.

Tomaso Trussardi sarà presente alle nozze di Aurora Ramazzotti?

Se Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza abbiano inviato la partecipazione di nozze anche a Tomaso Trussardi è un mistero. L’ipotesi però appare poco probabile se si considera che l’imprenditore non era nemmeno al gender reveal, quando l’influencer era incinta di Cesare Augusto. Del resto Trussardi è a dir poco riservato, quindi potrebbe anche darsi che abbia semplicemente preferito evitare qualunque occasione di finire in pasto ai social.

Il suo profilo Instagram non aiuta: da tempo non pubblica più niente, quindi capire se in questo momento sia in Sicilia non è possibile. Insomma, non è escluso che alle nozze ci sia, ma che preferisca semplicemente non farsi vedere.

Il rapporto tra Tomaso Trussardi e Aurora Ramazzotti

Se tra Tomaso Trussardi e Aurora Ramazzotti sia successo qualcosa, una lite o una tensione, non si è mai saputo. Sono sempre sembrati sereni e affiatati fintanto che lui è rimasto sposato con Michelle Hunziker, ma piano piano i rapporti si sono allentati arrivando fino al reciproco defollow su Instagram.

“Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi… Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo” aveva spiegato lui in un’intervista. Aurora a Belve aveva invece detto: “Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ho sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”. Con le due bambine, Sole e Celeste, Aurora è sempre molto legata (e lo stesso vale per Raffaela Maria e Gabrio Tullio, figli di Eros e Marica Pellegrinelli).

Quello che sappiamo sulle nozze

Se la presenza di Tomaso Trussardi è ancora un punto interrogativo, tante altre sembrano una certezza come quella di Diletta Leotta, Jonathan Kashanian, Fabio Rovazzi. Sicuramente assente Tommaso Zorzi, che ha confermato come la sua decennale amicizia con la sposa sia giunta al capolinea (ma, giura, senza rancore).

Tante altre indiscrezioni sono trapelate su uno dei matrimoni più attesi dell’anno. La cerimonia sarà al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa: una location immersa in un enorme giardino, tra cortili, piscina e agrumeti. Pare che la sposa indosserà più di un abito, come ormai consuetudine, e che lei abbia collaborato al design. Un ruolo speciale è previsto per le sorelle e il fratello di Aurora e ovviamente per Cesare Augusto. Resta da capire se Tomaso sarà presente al sì o se anche lui seguirà l’evento, come tutti, sbirciando sui social.