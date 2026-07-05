Aurora Ramazzotti, il commovente discorso delle sorelle Sole e Celeste Trussardi

Al matrimonio di Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste, le due sorelle della sposa, hanno commosso tutti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Fra i momenti più emozionanti delle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza c’è stato senza dubbio quello del discorso di Sole e Celeste Trussardi, sorelle minori della sposa. Le piccole, nate dal legame di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, hanno voluto raccontare cosa significhi per loro essere cresciute con una sorella maggiore come Aurora.

Sole e Celeste, il discorso commovente al matrimonio di Aurora Ramazzotti

Sole è nata nel 2013 ed è la prima figlia nata dall’amore di Michelle Hunziker per Tomaso Trussardi. Mentre Celeste è arrivata nel 2015 ed è la secondogenita dell’ex coppia. Entrambe hanno un legame fortissimo con Aurora Ramazzotti e durante le nozze con Goffredo Cerza hanno voluto dedicare un pensiero speciale alla sorella maggiore.

Vestite di rosa e con una coroncina di rose a decorare il capo, le due figlie di Michelle Hunziker hanno conquistato la scena con la loro grandissima dolcezza. Entrambe hanno raccontato di essere legatissime sia ad Aurora che a Goffredo che considerano ormai da tempo uno di famiglia.

La prima a parlare è stata Sole che si è sciolta in lacrime, parlando del suo rapporto con Aurora Ramazzotti. “Auri c’è sempre stata nella mia vita: nella stanza dove sono nata, nella mia infanzia, anche adesso nella mia adolescenza e spero che sarà sempre così […] Abbiamo condiviso tutto: vestiti, trucchi che le ho rubato io, i segreti e la complicità unica di due sorelle”, ha detto parlando del loro legame e della gioia di essere cresciute insieme”.

Sole ha poi parlato dell’amore fra gli sposi e ha dedicato parole bellissime a Goffredo Cerza. “Aurora e Goffo stanno vivendo il sogno della loro vita – ha svelato -, non di sposarsi ma la consapevolezza di poter contare l’uno sull’altra e avere una persona con cui passare il resto delle loro vite […] Non importa se non si capisce la tua ironia – ha concluso rivolgendosi a Goffredo -, il modo in cui guardi mia sorella e la totale dedizione che hai per lei cancellano ogni minima interpretazione. Non sto perdendo una sorella, ma guadagnando un fratello”.

Emozionante anche il discorso di Celeste. “Auri, tu sei molto più di una sorella maggiore. Per me hai assistito a tutte le fasi della mia vita, insegnandomi passo per passo come affrontarla”, ha detto rivolgendosi alla sorella maggiore.

Le lacrime di Sole e la promessa di Celeste Trussardi

Proprio come Sole, anche Celeste ha descritto un rapporto straordinario fra sorelle, fatto di complicità e aiuto reciproco. “Alla fine, per ogni cosa noi ci ritroviamo sempre, perché il nostro bene supera ogni male – ha detto -. In tutti questi anni abbiamo riso, pianto, scherzato e affrontato momenti difficili insieme”.

Non solo, Celeste ha commosso tutti rivolgendosi alla coppia di sposi. “Ora, guardandovi, siete la coppia perfetta, vi meritate a vicenda. E siete stati anche il mio primo esempio”, ha svelato. Infine la piccola di casa Trussardi ha voluto chiudere il suo discorso con una promessa importante: “Anche se ora sono piccola, voglio che voi sappiate che io ci sarò sempre per voi, anche infinite volte se serve, e vi voglio un bene infinito”.