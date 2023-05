“Isola”, Cristina Scuccia risponde alla domanda più difficile (e sorprende)

Sin dall’indiscrezione della presenza di Cristina Scuccia – ex Suor Cristina – all’Isola dei Famosi c’è stato “molto rumore”. In qualche modo, tutti erano curiosi di scoprire qualcosa di più sulla sua personalità, sulla sua “nuova” vita. Un tema, in particolare, ha attirato la curiosità di tutti. Durante il daytime dell’Isola, è stata rivolta una domanda estremamente intima e personale: “Ti piacciono gli uomini e le donne?”. La Scuccia ha risposto, sorprendendo tutti e confermandosi una delle protagoniste del reality show condotto da Ilary Blasi.

Isola 2023, la replica di Cristina Scuccia sul suo orientamento

L’ex suor Cristina è ormai al centro di diverse indiscrezioni da (parecchie) settimane. Quando si è un personaggio pubblico, in qualche modo ci si deve “preparare” alle domande, anche a quelle più intime e personali, che possono mettere indubbiamente in difficoltà, soprattutto in diretta. Si è parlato di un compagno, ma anche di una compagna: con chi è fidanzata Cristina Scuccia?

Con nessuno, a detta sua. A cercare di “strappare” quasi una confessione alla Scuccia sono stati Marco Mazzoli e Paolo Noise. Mazzoli le ha chiesto: “Senti, ma te un fidanzato non lo vuoi?”, e la Scuccia ha replicato: “Perché questa ossessione per gli uomini”. Fin qui, nessuna grande rivelazione.

Ma Paolo Noise non si è trattenuto e ha voluto aggiungere un’ulteriore domanda. “Ti piacciono gli uomini o le donne?”. Si sarebbero potuti aprire diversi scenari, ma Cristina Scuccia non si è tirata indietro e ha davvero sorpreso tutti con la sua risposta. “Niente, mi piacciono le persone. Non mi manca un compagno. Dopo 15 anni di una vita particolare non è così facile”.

“Cristina Scuccia ha una fidanzata”: l’indiscrezione

Perché (e come) si è creata questa curiosità quasi morbosa sulla vita privata di Cristina Scuccia? L’ex suora ha ammesso di essersi messa in gioco: togliere il velo non è stata una decisione semplice, ma maturata con il tempo. Nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo visto la “nuova” Cristina: tolto il velo, è una persona come tutte, piena di sogni, speranze e un futuro da costruire.

Tuttavia, alcune indiscrezioni sul suo orientamento e su un possibile coming out sono arrivate dopo un articolo di MowMag. Stando a una fonte molto ben inserita nel mondo dello spettacolo, infatti, la Scuccia avrebbe una fidanzata a Madrid. Proprio in Spagna ha scelto di prendere in mano le redini della sua vita, lontana dall’Italia, per iniziare anche un nuovo percorso.

“Che le piacciano le donne è cosa risaputa nell’ambiente ormai”. A Verissimo, la Scuccia aveva risposto: “Ci sono delle persone che ci provano ma ora non mi sento pronta al 100%. Step by step. Forse perché non è arrivato ancora l’amore. Quando poi c’è, cade ogni tipo di paura”. Non ultimo, alla fine, si è aggiunta anche la frase durante il daytime dell’Isola dei Famosi. “Mi piacciono le persone”.

Che in realtà ci mostra un lato umano, intimo, un ritratto sincero dell’ex Suora, che non intende fare distinzioni e che vuole dedicarsi a se stessa, per trovare la sua strada. “Tendenzialmente si pensa alla vita scontata: tu finisci gli studi, ti laurei, ti sposi, hai dei figli e la vita continua. La mia vita invece è tutta capovolta: non ho finito gli studi, sono entrata in convento, poi adesso sto riprendendo la mia vita in mano. Non c’è niente di scritto, che deve essere per forza così”.