“L’Isola dei Famosi”, coming out in arrivo: via dall’Italia per vivere il suo amore

Cristina Scuccia, che fino a non molto tempo fa era nota a tutt’Italia come suor Cristina, si è guadagnata la sua notorietà prendendo parte a The Voice e vincendo il talent. Oggi è una concorrente de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e la curiosità per questa sua nuova vita continua a spingere i social a parlare di lei. L’ultima novità? Cristina Scuccia sarebbe fidanzata.

Il video su TikTok di Cristina Scuccia

Come detto, la curiosità del pubblico è enorme nei riguardi dell’ormai ex suor Cristina. Dopo aver scelto di lasciare l’ordine delle Orsoline, la giovane si è ritrovata nuovamente nel mondo della televisione. Dapprima con una doppia intervista a Verissimo, nel corso della quale ha raccontato la propria nuova vita a Silvia Toffanin. In seguito accettando di volare in Honduras, così da mettersi alla prova con L’Isola dei Famosi.

Il pubblico la sta osservando con attenzione, analizzandone ogni mossa. Ciò ha portato alla diffusione di un video, ormai virale su TikTok, che la mostra lanciare sguardi alla naufraga Claudia Motta.

Fonte: IPA

Sappiamo benissimo come funzioni il mondo dei social, dove alcuni frame, ripetuti e ben editati possono far pensare a chi sa cosa. Da qui nasce un piccolo rumor, ovvero che potremmo attenderci nel corso della sua esperienza nel reality Mediaset un coming out di Cristina Scuccia.

La fidanzata di Cristina Scuccia

Il rumor social si è però trasformato in qualcosa di più grazie all’articolo pubblicato da MowMag, che sottolinea d’avere una fonte ben inserita nel mondo dello spettacolo. Quest’ultima parla di “aria da coming out” per Cristina Scuccia.

La notizia non si limita al fatto che l’ex suor Cristina possa essere omosessuale o bisessuale. Dopo aver riposto l’abito delle Orsoline, infatti, avrebbe finalmente trovato l’amore.

La fonte svela come la naufraga de L’Isola dei Famosi abbia una fidanzata a Madrid. Ricordiamo infatti che è proprio nella capitale spagnola che lei ha deciso di ripartire dopo la rinuncia alla vita religiosa. Come se non bastasse, l’anonima persona inserita nel mondo dello spettacolo sottolinea: “Che le piacciano le donne è cosa risaputa nell’ambiente ormai da anni“.

Facciamo quindi un passo indietro, ripensando proprio a quella doppia intervista con Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo non si era lasciata scappare la chance di farle una domanda un po’ più spinta, indagando sulla sua vita privata e amorosa, una volta “libera” dall’abito.

In quel momento ha lasciato intendere come il suo obiettivo fosse quello di riprendere le redini della sua vita, capendo cosa fare e in che modo. Dal lavoro all’affitto, cose basilari che fino a quel momento non erano rientrate nel novero delle sue preoccupazioni.

A domanda diretta, però, ha risposto così: “Ci sono delle persone che ci provano ma ora non mi sento pronta al 100%. Step by step. Forse perché non è arrivato ancora l’amore. Quando poi c’è, cade ogni tipo di paura”.

Parole che oggi vengono interpretate diversamente dal pubblico dei social, che mette insieme i pezzi e ripensa a quella precisa scelta di linguaggio. Non ha detto che qualcuno ci ha provato, bensì un generico “delle persone”. Entriamo però qui nel mondo delle speculazioni e le lasciamo al web.