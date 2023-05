Cristina Scuccia, parla l’ex fidanzato: i dettagli della storia mai raccontati

Indubbiamente, una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi è Cristina Scuccia. L’abbiamo conosciuta tutti come Suor Cristina, ma oggi è una persona totalmente diversa, pur essendo rimasta sempre se stessa. Intorno alla sua presenza nel reality show, però, si è creata fin troppa curiosità. Dopo diverse indiscrezioni sul suo orientamento, il suo ex fidanzato ha scelto di rompere il silenzio e di commentare la loro relazione: lo ha fatto dopo i dettagli (taglienti) che la Scuccia ha confessato proprio all’Isola.

Cristina Scuccia, le parole sull’ex fidanzato Lucio

In Honduras – così come in Italia – sono tutti curiosi di conoscere qualcosa in più su Cristina, talvolta anche “esagerando” con le domande, come è capitato a Marco Mazzoli e Paolo Noise, che le hanno chiesto delle informazioni sul suo orientamento, a cui lei ha risposto in modo magistrale. “Mi piacciono le persone”, con buona pace di tutti.

Nel passato di Cristina Scuccia, però, un fidanzato c’è. Si chiama Lucio Arcadipane, ed è un postino nella provincia di Ragusa. L’ex fidanzato è stato intervistato da Di Più TV. Il motivo? Un commento della Scuccia all’Isola, che in realtà ha “ferito” proprio Lucio. A raccontare la storia, infatti, è stata (almeno in parte) proprio la naufraga.

“Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia”. Questi dettagli della storia, la Scuccia non li aveva mai raccontati: anzi, sulla sua vita privata è sempre stata molto riservata. Ma quello che ha detto ha profondamente colpito Lucio, che ha deciso di rispondere a tono (a dir poco).

Le parole di Lucio Arcadipane

“Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa”, è stato abbastanza perentorio, e del resto c’era da aspettarselo. Questa non è la prima volta che Lucio sceglie di commentare la sua storia con la Scuccia. Anzi. Sempre a Di Più TV, infatti, proprio in concomitanza con la partecipazione dell’ex Suora a The Voice, aveva raccontato tanti dettagli.

“Io e Cristina, quando ci siamo visti per la prima volta, avevamo al massimo otto anni. Entrambi proveniamo da famiglie molto cattoliche e nella parrocchia del nostro quartiere aiutavamo il parroco a messa. Il fatto di crescere insieme ci ha avvicinati da subito”. Aveva anche raccontato il dettaglio che li aveva fatti innamorare. “Lei è una persona con cui è facile parlare, una confidente attenta, mi colpì”.

Chi è Lucio Arcadipane, l’ex fidanzato di Cristina Scuccia

Su Lucio Arcadipane non si sa molto. Sappiamo che vive in provincia di Ragusa, dove svolge il lavoro di postino. Nel corso dell’intervista, ha anche raccontato il motivo per cui è finita la sua storia d’amore con la Scuccia. “Cristina pensava a sfondare nella musica. Il suo programma preferito era Amici, il suo sogno era farne parte, il suo cantante preferito era Antonino Spadaccino”. L’aveva anche accompagnata a fare il provino, ma di quell’amore giovanile, alla fine, oggi rimane ben poco.