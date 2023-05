“Isola dei Famosi”, Cristina Scuccia e la sua relazione segreta con una donna

È tempo di rivelazioni all’Isola dei Famosi: durante l’ultima puntata in diretta del reality show, Cristina Scuccia ha confermato di avere una relazione. Una confessione non del tutto inaspettata, visto che nei giorni scorsi la naufraga si era aperta con Helena Prestes, ma che ha aperto un varco nella vita privata dell’ex suora.

Cristina Scuccia si apre: la conferma della relazione segreta

All’Isola dei Famosi mantenere i segreti non è facile: lo sa bene Cristina Scuccia, che durante la sua permanenza in Honduras si sta aprendo con i suoi compagni d’avventura, anche su questioni che avrebbe voluto mantenere private.

E così, durante l’ultima diretta del reality show, Ilary Blasi ha voluto indagare su alcune rivelazioni che l’ex suora aveva fatto a Helena Prestes nei giorni scorsi. “Sto iniziando a sconfiggere tante paure, inizio a essere più sicura del posto in cui mi trovo, a conoscere le persone che mi circondano e a dare una parte di me, forse un po’ troppo”, ha ammesso ridendo l’ex suora.

“Inizi a lasciarti andare“, le ha fatto eco la conduttrice, pronta a scoprire un po’ di più della storia della naufraga, che si sta rivelando, oltre che un vulcano di energia, anche un personaggio pieno di sorprese. Dopo essersi aperta con la compagna d’avventura, Cristina ha svelato alle telecamere: “Poco prima di iniziare questa avventura avevo detto che non ne avrei parlato, ma evidentemente la cosa è molto vera dentro di me. Ho conosciuto una persona a Madrid da pochissimo, ma non c’entra nulla con la mia uscita dal convento”.

La naufraga non ha specificato se si tratti di un uomo o di una donna, rimanendo sul vago: “Di questa persona mi manca tutto: mi manca stare insieme, andare a mangiare sushi, mi mancano un sacco di cose. L’amore è bello, e per quanto io stia cercando di comprimerlo qua esce fuori”. Nei giorni scorsi l’ex suora aveva confessato che questa persona è entrata nella sua vita in punta di piedi e che conosce il suo passato: è proprio sull’isola che sta capendo quanto questo sentimento sia importante per lei.

Cristina Scuccia, la storia segreta è con una donna?

Alla luce delle confessioni dei giorni scorsi, era impossibile per Ilary Blasi non toccare l’argomento. Così, sia per soddisfare le sue curiosità che quelle degli spettatori, la conduttrice ha cercato di indagare sulla relazione di Cristina, fino a ora tenuta segreta.

“Ho conosciuto questa persona un paio di mesi fa, poco prima di arrivare qui. È un germoglio, e come tutti i germogli va protetto, va curato. L’amore sì, è una cosa bella. Ci sto pensando tanto in questo periodo, non mi sarei mai lasciata andare alla prima persona che passava”.

La reticenza nel parlare di questa storia è nata ovviamente dalla paura di essere giudicata: “Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona”.

Sensi di colpa anche nei confronti di sua madre, che ha sempre ritenuto la sua preziosa confidente: “Non mi va tanto di parlarne, è una cosa preziosa che voglio custodire. Qui è difficile tenersi le cose dentro, soprattutto le cose belle: alla fine quando l’ho detto a Helena mi sono sentita 100 chili in meno, perché non sto facendo niente di male, io sto amando e penso che sia la cosa più bella del mondo”.