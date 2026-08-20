IPA il principe Harry e Meghan Markle

Per sei anni il principe Harry e Meghan Markle sono stati esuli a Montecito, dove si erano traferiti a cercare una vita da commoner, senza le briglie dei doveri della famiglia reale. Lontani da Londra, con rientri veloci e sporadici, avevano costruito una vita su misura per loro. Che le cose stessero cambiando era già nell’aria, ma ora il progetto a breve termine della coppia è quello che nessuno si sarebbe aspettato: i Duchi di Sussex con i piccoli Archie e Lilibet sono pronti a traslocare entro fine mese nel Regno Unito.

Una notizia che sorprende l’opinione pubblica e la stessa Casa Reale almeno tanto quanto quella che la coppia aveva dato nel 2020, quando aveva annunciato prima il passo indietro dagli incarichi ufficiali e poi l’addio a Londra.

Dove andranno a vivere Meghan e Harry?

Chi pensa già a un rientro in pompa magna all’interno della royal family dovrà frenare l’entusiasmo. Per il momento Meghan Markle e Harry procedono per gradi e la decisione di ristabilirsi a poca distanza Londra è già un bel passo avanti. Vicini a Re Carlo sì, ma non troppo e soprattutto senza obblighi e doveri nei confronti della monarchia. Anche per sottolineare la propria indipendenza non si stabiliranno a Frogmore Cottage, dove vivevano prima della Megxit, né in nessuna delle residenze della Corona. Secondo le fonti, tra cui in New York Times, avrebbero invece optato per andare a vivere con i bambini in una casa privata fuori Londra.

La scuola per i figli

A conferma del fatto che il rientro nel Regno Unito dei Duchi di Sussex è imminente c’è anche l’iscrizione a scuola dei piccoli Archie e Lilibet, di 7 e 5 anni. Secondo CloserOnline, per il primogenito il principe Harry avrebbe preso in considerazione una scuola mista con frequenza diurna, evitando quindi un collegio: questo per garantire la possibilità di avere un rapporto quotidiano con il bambino. Con l’avvio del nuovo anno scolastico dunque i due piccoli inizieranno a frequentare una scuola inglese.

La reazione di Re Carlo

A quanto dicono le fonti, Re Carlo è stato messo al corrente della novità e l’ha accolta con gioia. Del resto era cosa nota che il sovrano fosse dispiaciuto del fatto di non avere la possibilità di frequentare i nipotini quanto avrebbe voluto. Si era già vociferato di un accordo su rientri a Londra con maggior frequenza da parte del principe, invece sul piatto c’era il ritorno definitivo. Su una cosa però Buckingham Palace ci ha tenuto a essere chiaro: una cosa sono i rapporti personali e un’altra il ruolo ufficiale all’interno della royal family. Per Harry e Meghan non è previsto nessuno ritorno nella “Firm”: resteranno non operativi e non avranno incarichi ufficiali o rappresentativi. Su questo punto probabilmente non è stato complicato raggiungere un accordo tra le parti. Anche per i Duchi di Sussex è chiara la volontà di riallacciare i rapporti con il ramo inglese della famiglia, ma lo è altrettanto l’intenzione di non voler riprendere la vita di corte.

Una novità destinata a cambiare gli equilibri della royal family, di cui anche il principe William e Kate Middleton sono stati informati. Sulla loro reazione però non ci sono indiscrezioni. È noto che tra i due fratelli non corra più buon sangue, ma forse questa è l’occasione per avviarsi al disgelo.