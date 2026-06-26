Harry e Meghan a Londra, la posta in gioco è cambiata. Ma c’è un rischio

Harry, Meghan e i figli tornano a Londra il mese prossimo, ma la posta in gioco è troppo alta e c'è sempre un rischio dietro l'angolo...

IPA Meghan Markle

Quando Harry rimetterà piede nel Regno Unito il mese prossimo, non sarà solo. Il Principe attraverserà l’Atlantico con Meghan Markle e i due figli, Archie e Lilibet. Per i bambini è il primo viaggio oltreoceano dal 2022. Ma dietro a quella che sembra una semplice riunione familiare si nasconde una partita molto più delicata. Quella tra il Re, il suo secondogenito e tutto ciò che hanno costruito – e demolito – in questi ultimi cinque anni. Una partita in cui ogni gesto – inevitabilmente – avrà un peso.

Il ritorno di Harry, Meghan e i bambini a Londra

Cosa c’è di diverso? Semplice: il ritorno di Meghan Markle, la Duchessa di Sussex. Lo ha spiegato a Page Six l’esperta Reale Amanda Matta: “La presenza di Meghan darebbe sicuramente un peso simbolico a qualsiasi riunione. Se Meghan accompagnasse Harry nel Regno Unito o a un incontro con la sua famiglia, ciò segnalerebbe all’opinione pubblica che qualsiasi sforzo per ricostruire i rapporti si estende all’intera famiglia Sussex”.

Non è una semplice visita. E, soprattutto, non è Harry da solo, che torna dal padre, ma l’intera famiglia, proprio quello che il Duca ha sognato spesso negli ultimi anni. L’eventuale presenza della Duchessa di Sussex all’incontro “non renderebbe la riconciliazione né più facile né più difficile. Cambia semplicemente la posta in gioco. La sfida della riconciliazione non è mai stata incentrata su una singola persona, ma sulla ricostruzione della fiducia a tutti i livelli”.

In effetti è la fiducia che si è incrinata negli ultimi anni: quella tra Harry e Carlo, tra Harry e William, e così anche Kate, che un tempo considerava praticamente come una sorella. Sulla relazione tra Meghan e Re Carlo, c’è sempre stata una sfumatura spesso sfuggita agli occhi dei più: il legame tra la Duchessa e il Sovrano è sempre stato leggermente diverso da quello tra Harry e suo padre. “L’opinione pubblica in generale comprende che questa relazione è incredibilmente complessa, ma sa anche più che mai come funziona la Monarchia”.

Il rischio dietro le quinte: la posizione del Principe William

C’è però un rischio, anzi due, e non dovrebbe sorprenderci. A questo punto, visto il delicato gioco di equilibrio, basta anche solo una parola fuori posto per pregiudicare l’intera operazione. Per esempio, nel caso in cui si percepiscano segnali contrastanti, come “eventuali accenni di riconciliazione accanto a notizie di tensioni in corso o rinnovate. Ciò rafforzerebbe l’impressione che la Famiglia Reale stia ancora affrontando questioni irrisolte dietro le quinte”.

E c’è solo una persona che potrebbe esacerbare la questione: William. Secondo l’autore reale Tom Sykes, non sarebbe affatto entusiasta del riavvicinamento tra il padre e il fratello. “Non riesce proprio a contenere la rabbia e il risentimento che prova per i Sussex, e il fatto che suo padre gli stenda il tappeto rosso e lo tratti come un figliol prodigo è il suo peggior incubo immaginabile”.

La faida tra Harry e William non mostra segnali di distensione, anzi: i rapporti tra i due, secondo le fonti più recenti, restano ai minimi storici. E ora Carlo rischia così di muoversi su un filo sottilissimo: provare a riaprire un canale con Harry senza alimentare nuove fratture con William. Cosa che potrebbe costare cara in termini di risentimento.