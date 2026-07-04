Principe Harry torna a Londra senza Meghan Markle e i figli. Il regalo di Re Carlo non basta

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Getty Images Meghan Markle ed Harry

Il Principe Harry tornerà nel Regno Unito la prossima settimana, ma senza Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Quella che inizialmente sembrava poter essere la prima visita dell’intera famiglia Sussex in Gran Bretagna dal 2022 si è trasformata in un viaggio in solitaria del Duca, alimentando nuovamente i dubbi sulla possibilità di una riconciliazione con la famiglia reale.

A pesare sulla decisione sarebbe ancora una volta la questione della sicurezza, un tema che da anni rappresenta uno dei principali motivi di scontro tra Harry e le istituzioni britanniche. Nemmeno l’offerta di Re Carlo di mettere a disposizione una residenza reale sarebbe bastata a convincere Harry a portare con sé la moglie e i bambini.

Il ritorno di Harry a Londra senza Meghan Markle e i figli

Harry sarà nel Regno Unito tra il 7 e l’11 luglio per una serie di appuntamenti legati agli Invictus Games di Birmingham 2027, la manifestazione internazionale dedicata ai militari e ai veterani feriti o malati che lui stesso ha fondato nel 2014. Il programma comprende anche incontri istituzionali e iniziative benefiche.

Fino a pochi giorni fa era stata presa in considerazione la possibilità che Meghan Markle, Archie e Lilibet accompagnassero il Principe, segnando così il loro ritorno nel Paese dopo quattro anni.

Secondo quanto riportato da fonti vicine ai Sussex, però, alla fine la famiglia ha deciso di rinunciare. Almeno alla tappa londinese. Non viene infatti escluso che Meghan e i bambini possano eventualmente raggiungere Harry in altre località britanniche, considerate meno caotiche, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale.

L’assenza dei due figli del Duca significa anche che Re Carlo, almeno durante questa visita, non potrà rivedere i suoi nipoti. Archie e Lilibet non mettono piede nel Regno Unito dal giugno 2022, quando parteciparono alle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Il regalo di Re Carlo non basta, il nodo resta la sicurezza

A quanto pare Re Carlo aveva offerto ad Harry e Meghan la possibilità di soggiornare in una residenza situata all’interno di una tenuta reale, nel tentativo di rendere più semplice il loro ritorno nel Paese. Un gesto interpretato come un’apertura nei confronti del figlio minore e della sua famiglia.

Ma l’offerta non avrebbe risolto il problema principale. La protezione garantita all’interno della proprietà reale non si estenderebbe agli spostamenti esterni: un aspetto che Harry continua a ritenere insufficiente per garantire l’incolumità della moglie e dei figli.

La disputa sulla sicurezza accompagna il Duca di Sussex da quando, nel 2020, ha rinunciato al ruolo di membro attivo della famiglia reale trasferendosi negli Stati Uniti. Dopo aver perso il ricorso contro la decisione di revocargli la protezione automatica della polizia finanziata con fondi pubblici, Harry ha più volte ribadito di non sentirsi nelle condizioni di riportare stabilmente la sua famiglia nel Regno Unito.

Anche nelle ultime settimane il suo entourage avrebbe continuato a valutare tutte le possibili soluzioni, mentre resta aperta la revisione da parte del RAVEC, il comitato incaricato di stabilire il livello di protezione destinato ai membri della famiglia reale e ad altre personalità pubbliche.

La visita avrebbe potuto rappresentare una occasione importante per riavvicinare Harry alla royal family e permettere al sovrano di trascorrere del tempo con i nipoti. Per il momento, però, le tensioni degli ultimi anni e la questione della sicurezza sembrano avere ancora un peso decisivo, rinviando ancora una volta un possibile disgelo all’interno della Casa reale britannica.