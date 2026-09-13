Meghan, la nuova vita in Inghilterra inizia in campagna: il video con Harry e i figli

IPA Meghan Markle e il principe Harry

Meghan Markle e il Principe Harry sono appena approdati in Inghilterra ed è subito amore. La coppia è arrivata con i figli per iniziare una nuova vita, ma non ha scelto le luci e il clamore di Londra, preferendo la natura, i boschi e la campagna. Questo inizio bucolico lo racconta la Duchessa di Sussex in un video social che ha un sapore intimo e autunnale, fatto di piccoli momenti di divertimento e di semplicità in famiglia.

Il video di Meghan dall’Inghilterra

I piedi che si scaldano al fuoco di un camino, i salti nelle pozzanghere, le corse in bicicletta, la pesca in barca e le passeggiate nel bosco insieme al labrador Pula: sono queste le prime cose che Meghan Markle racconta della sua nuova vita sotto la Union Jack. Una bandiera che sventola e un cuore rosso sono il suo unico commento, per il momento preferisce non esporsi troppo dopo un addio burrascoso alla Gran Bretagna.

Archie e Lilibet sono due bambini spensierati e si divertono a scoprire un mondo nuovo che si schiude davanti ai loro occhi. La bimba pedala in sella a una bicicletta rosa con bambolotto al seguito, il fratellino le corre accanto, poi al fiume aiutano papà a gettare la lenza. La California per loro appartiene al passato, nel presente ci sono novità tutte da scoprire in Inghilterra.

Dove vivranno Harry e Meghan in Inghilterra

Almeno per il momento, il principe e sua moglie hanno deciso di restare ben lontani da Londra e trasferirsi nella campagna. Hanno mantenuto il riserbo ma i rumor, si sa, ci mettono poco a circolare di bocca in bocca e a quanto pare la famiglia avrebbe stabilito la propria residenza nella zona collinare delle Cotswolds. Una scelta perfetta per loro perché, se da un lato è un angolo tranquillo e poco mondano, dall’altro è anche un’area in cui vivono molte celebrità inglesi come Liam Gallagher, Kate Moss e David e Victoria Beckham (dei quali erano amici, prima di schierarsi dalla parte del figlio ribelle Brooklyn). Insomma, una sorta di piccola Montecito in salsa britsh, dove vivere tra le celebrità ma lontani dal clamore. I due bambini sono stati già iscritti a scuola e, secondo i bene informati, per il primogenito è stata scelta una scuola diurna e non un il tradizionale collegio.

La nuova vita dei Duchi di Sussex

Harry e Meghan sono arrivati in Inghilterra il 26 agosto, solo qualche giorno aver resa pubblica la decisione di tornare a vivere nel Paese che avevano lasciato sbattendo la porta nel 2020. Ma attenzione: i Duchi di Sussex non hanno nessuna intenzione di tornare operativi nella “Firm”. Per loro nessun obbligo reale e nessun dovere (almeno per ora) a partecipare alla vita pubblica della Corona. Solo il piacere, almeno per Harry, di avere vicino a sé suo padre Re Carlo (77enne e reduce da un tumore) e di permettere che i suoi figli possano crescere conoscendo il nonno. Pare che anche il sovrano sia stato piacevolmente sorpreso da questa novità, mentre non ci sono indiscrezioni sulla reazione del principe William. Lui e sua moglie risiedono con i figli a Forest Lodge, subito fuori Londra e a circa 100 km di distanza dalla casa quella del fratello: non corrono certo il rischio di incontrarsi per caso.