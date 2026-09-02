Meghan, la scuola da 35.000 dollari scelta per Archie e Lilibet

Piscina, teatro e menu gourmet: la scuola da oltre 35.000 dollari l'anno scelta da Harry e Meghan per Archie e Lilibet nel Regno Unito

IPA Meghan Markle

Un nuovo capitolo, per la famiglia Sussex, si apre proprio sui banchi di scuola. Ora che il Principe Harry e Meghan Markle sono tornati nel Regno Unito, per Archie e Lilibet è arrivato il momento di varcare la soglia di un’aula. E la scelta è ricaduta su un istituto d’eccezione, tanto prestigioso quanto costoso. Perché la retta annuale per un’istruzione di primissimo livello supera abbondantemente i 35.000 dollari a testa. Una cifra da capogiro, che però propone un’esperienza formativa a dir poco esclusiva.

Meghan, la scuola scelta per i figli: piscina, teatro e menu gourmet

Nonostante il massimo riserbo sul nome dell’istituto, per tutelare la privacy dei minori, Page Six ha ricostruito l’offerta della scuola, anche se forse è più un campus da sogno, dove non si ha solo l’occasione di concentrarsi sulle materie tradizionali.

Tra le mura dell’istituto, infatti, i bambini possono contare su una dotazione che ha davvero poco da invidiare a un resort. La struttura avrebbe spazi sportivi di livello altissimo: aree indoor per l’attività fisica, impianti per il nuoto e diversi campi per discipline all’aperto. Non solo: la scuola vanta persino un accesso diretto al fiume, così da permettere agli alunni di cimentarsi in gite in barca e uscite in kayak.

Anche il lato creativo e culturale trova ampio spazio in questa realtà. Gli studenti hanno a disposizione atelier artistici, numerosi laboratori scientifici e un ambiente interamente dedicato alla musica e alle arti performative, completo di sale prova, aule dedicate, uno spazio per i concerti e un elegante giardino.

Il fiore all’occhiello, poi, è un grande teatro, dove i più piccoli possono sviluppare la propria passione per la recitazione fin dai primi anni. Cosa mangiano invece i piccoli Sussex a pranzo? La mensa dell’istituto sembra più un ristorante raffinato che una tradizionale sala da pranzo scolastica. Vengono serviti tre pasti al giorno, dalla colazione alla cena, con proposte ricercate.

Le regole ferree e le tensioni familiari

Ciò che sta più a cuore ai Sussex, tuttavia, rimane la tranquillità dei figli. Non a caso, in vista dell’inizio delle lezioni, le famiglie degli altri alunni dell’istituto avrebbero ricevuto precise indicazioni per tutelare la riservatezza di tutti i bambini: sarebbero state richiamate a una maggiore discrezione, soprattutto sulla gestione di immagini e contenuti legati agli alunni.

Un tema, quello della sicurezza, che continua a tormentare Meghan Markle: stando a quanto trapelato da chi le è vicino, la Duchessa vivrebbe infatti con una certa apprensione persino all’idea di accompagnare i figli in classe. Una preoccupazione che si aggiunge alle sfide di un trasferimento non facile.

Tra i motivi del ritorno di Harry in patria ci sarebbe anche la beneficenza. Ma, almeno per il momento, i Sussex hanno smentito la loro partecipazione al gala per il Diana Award. Con ogni probabilità, entrambi mirano a evitare, almeno per il momento, imbarazzanti incroci con il Principe William, con cui le tensioni sarebbero ancora irrisolte. Le vecchie ferite, a quanto pare, faticano ancora a rimarginarsi: dalla Famiglia Reale non arriva altro che il silenzio sulla questione.