Meghan, regole rigide per proteggere Archie e Lilibet: l’avvertimento alle famiglie

Regole rigide e divieto di foto: la scuola inglese di Archie e Lilibet avverte le famiglie. Così Harry e Meghan proteggono la privacy dei figli

IPA Meghan Markle

Per il Principe Harry e Meghan Markle, c’è una cosa che viene prima di ogni altra: la riservatezza dei figli. E ora che i Sussex si sono stabiliti nel Regno Unito, con Archie e Lilibet pronti a frequentare una scuola privata inglese, hanno deciso di impostare delle regole ferree per mantenere alta la loro priorità. Non solo per i piccoli di casa, ma per tutte le famiglie che con loro condivideranno i banchi. Le precauzioni sono d’obbligo, e a quanto pare, i genitori degli altri bambini sono già stati messi al corrente di cosa comporta.

Meghan Markle, le regole per salvaguardare la privacy dei figli

Nelle Cotswolds, l’elegante angolo di campagna inglese scelto da Meghan Markle e il Principe Harry per la nuova vita, gli istituti scolastici si sarebbero già attivati, stando alla stampa estera: alle famiglie, infatti, sarebbe arrivata una comunicazione piuttosto chiara, per gestire la presenza di studenti particolarmente esposti al clamore mediatico.

Il senso del messaggio? La comunicazione avrebbe fatto riferimento, con toni prudenti, alla possibilità che l’arrivo di alcuni alunni porti con sé una visibilità particolarmente elevata per l’intera comunità scolastica. Sicuramente è un tentativo elegante per preparare il terreno a quanto la scuola stessa ha poi chiesto ai presenti. Perché l’obiettivo è uno solo: fare in modo che ogni alunno possa vivere la propria quotidianità serenamente e al sicuro.

Da qui una serie di raccomandazioni ben precise, rivolte tanto ai genitori quanto al personale. Ai genitori sarebbe stato chiesto di mantenere la massima discrezione, senza fare riferimenti alla vita scolastica dei compagni, e men che meno cedere a eventuali condivisioni sui social che possano esporre le famiglie coinvolte.

Per alcuni potrebbero sembrare delle regole di puro buon senso, ma l’attenzione su Harry e Meghan è più alta che mai, tanto che non hanno ancora lasciato la loro nuova casa sconfinata. La coppia ha ribadito di voler condurre un’esistenza appartata, lontana dai riflettori.

Il rifugio nelle Cotswolds e le paure di Meghan

Anche l’abitazione in cui hanno scelto di trasferirsi nel Regno Unito è già stata definita una “gabbia dorata”. La tenuta scelta dai Sussex sarebbe un casale settecentesco immerso nel verde, dotato di piscina e circondato da decine di ettari di terreno privato.

Il suo pregio, però, è che è abbastanza inavvicinabile, non essendoci sentieri pubblici nei dintorni: nessun estraneo può arrivarci, nemmeno per caso: così la famiglia ha la certezza di non essere disturbata. Dopo il trasferimento, un vero fulmine a ciel sereno (anche se da tempo si parlava del desiderio di Harry di riavvicinarsi alla famiglia, anche per dare la possibilità ai figli di conoscerla), non mancano le preoccupazioni.

Secondo quanto trapela, Meghan starebbe vivendo con una certa apprensione l’idea di occuparsi in prima persona del tragitto casa-scuola dei figli. Il motivo è sempre lo stesso, una questione ancora irrisolta: quella della sicurezza. I Sussex avrebbero alcune misure di protezione, ma non il livello di copertura istituzionale che, secondo loro, renderebbe davvero sereni gli spostamenti nel Regno Unito.