Meghan Markle, il numero finisce nella chat di classe. “Re Carlo non sa perché siano tornati”

Il numero di telefono di Meghan Markle viene inserito nella chat di classe dei figli ed è stato reso pubblico. Re Carlo si chiede perché Harry e consorte siano tornati

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IPA Meghan Markle

Il numero di telefono privato di Meghan Markle è stato reso pubblico dopo che la Duchessa del Sussex lo aveva inserito in una chat di classe. Intanto da Palazzo trapela l’indiscrezione che nemmeno Re Carlo conosce il reale motivo per cui suo figlio Harry e famiglia siano tornati in Gran Bretagna, dato che non si sentono sicuri.

Meghan Markle, il numero privato diventa pubblico

Meghan Markle e Harry sono tornati a vivere nel Regno Unito, perché – stando a fonti vicine alla coppia – desideravano dare ai figli Archie e Lilibet un’educazione britannica. Evidentemente, è più un desiderio del Principe che di sua moglie. I maligni sostengono che i Sussex hanno bisogno di soldi e non riuscendo a far decollare i loro progetti negli Stati Uniti, hanno preferito fare ritorno in Gran Bretagna per cercare di ottenere l’appoggio di Re Carlo.

Sta di fatto che appena due giorni dopo l’inizio della scuola, è avvenuto il disastro. Harry e Meghan hanno deciso di ritirare i figli e di iscriverli da un’altra parte per ragioni di sicurezza.

Tramite un portavoce i Sussex hanno precisato che la scuola non ha colpe e che anzi si sono trovati molto bene con il corpo insegnanti e con tutti i dipendenti dell’istituto, ringraziandoli per come li hanno accolto. Ma la struttura era troppo distante dalla loro casa e il traffico intenso rendeva il tragitto troppo lungo, esponendo Archie e Lilibet a troppi pericoli. Da qui la decisioni di trasferirli in un’altra scuola.

Ma dalle ultime indiscrezioni si apprende che c’è stato un ulteriore problema, sempre legato alla sicurezza. Meghan ha dato il suo numero privato per essere inserita nella chat di classe e qualcuno ha condiviso i messaggi della Duchessa, rendendo di fatto pubblico a tutti il suo telefono.

A molti però è apparsa una leggerezza da parte della Markle quella di dare il suo numero a persone sconosciute. È infatti probabile che qualcuno prima o poi lo renda pubblico.

Re Carlo, nessuno sa perché i Sussex siano tornati

Dunque, a meno di un meso dal loro ritorno in Inghilterra i Sussex hanno avuto già parecchi problemi. E ancora non hanno fatto nulla. I media britannici non fanno che parlare di loro e spesso male, la maggior parte dei sudditi di Sua Maestà non intende pagare per la loro sicurezza e i vicini di casa già si lamentano.

Perché Harry e Meghan sono tornati dato che nessuno, nemmeno William, li voleva? Perché, a sentir loro, hanno messo a rischio la loro vita e quella dei loro figli, visto che non si sentono abbastanza protetti?

A quanto pare nemmeno Re Carlo conosce il reale motivo della decisione del figlio. Secondo una fonte interna a Palazzo, il Sovrano avrebbe appreso delle intenzioni di Harry sono qualche giorno prima che la notizia fosse resa pubblica e ancora oggi “la Famiglia Reale non sa quali siano le loro motivazioni“. In ogni caso, Carlo con una lettera ha ribadito che Harry e Meghan devono essere considerati come cittadini privati, quindi non hanno alcun ruolo nella Corona.

Ma una fonte vicina alla coppia ha dichiarato: “Sono personaggi pubblici. I cittadini sanno chi sono. L’idea che possano vivere una vita normale e ‘privata’ è purtroppo irrealistica“.