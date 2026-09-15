Harry, il primo compleanno in Inghilterra è da brividi. Il messaggio di Meghan Markle

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Principe Harry

Dopo sei anni di esilio, Harry festeggia il suo primo compleanno in Gran Bretagna. Ma la giornata è funestata dai problemi di sicurezza che lo hanno costretto a cambiare la scuola ad Archie e Lilibet dopo due giorni. Intanto, Meghan Markle prova a stemperare la tensione condividendo un messaggio d’amore per il marito sul suo profilo Instagram.

Harry, primo compleanno a casa

Il Principe Harry compie 42 anni: è nato infatti il 15 settembre 1984. Anche se non è un’età particolarmente significati, per lui questo compleanno è davvero speciale, sicuramente il più importante degli ultimi sei anni.

Infatti, il Duca del Sussex lo può finalmente festeggiare a casa, cioè nel Regno Unito che è stato costretto a lasciare nel 2020 perché la vita a Palazzo per lui e Meghan era diventata insopportabile. Poi la svolta quest’estate. Dopo sei anni Harry è riuscito a tornare con il permesso di suo padre, Re Carlo, che però ha sentito il bisogno di mettere per iscritto che il suo secondogenito e la nuora non hanno alcun ruolo attivo nella Monarchia.

Ma poco importa, Harry è riuscito nel suo intento: tornare a casa. La vita in California non faceva per lui e poi desiderava che i suoi figli, Archie e Lilibet, ricevessero un’istruzione britannica, possibilmente in una scuola in campagna. Meghan ha accettato di assecondare il desiderio del marito, anche in considerazione che per lei a Hollywood e dintorni non c’era più niente. Così, i Sussex si sono trasferiti a fine estate nelle Cotswolds dove i bambini hanno iniziato a frequentare una scuola locale. Ma ecco il primo grave problema.

Harry, compleanno funestato da ragioni di sicurezza

Dopo appena due giorni di scuola, Archie e Lilibet sono stati trasferiti. Harry e Meghan infatti sono stati costretti a cambiare loro istituto per motivi di sicurezza.

Un portavoce dei Sussex ha spiegato: “La decisione di trasferire i bambini in un’altra scuola è stata presa in seguito a una discussione con il team di sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici della loro attuale situazione. I genitori sono estremamente grati a tutti gli insegnanti e al personale per l’amore, la cura e l’impegno dimostrati alla loro famiglia”. E ha aggiunto: “Questa decisione non deve in alcun modo essere interpretata come un giudizio negativo sulla scuola o sulle eccezionali cure che i bambini vi hanno ricevuto”.

Ancora una volta il problema è la sicurezza. Harry si sta battendo per ottenere la protezione della polizia, ma non ne ha il diritto perché non lavora più per la Corona. Sembra che “i problemi di sicurezza” siano dovuti alla distanza tra la scuola e l’abitazione a causa del traffico intenso.

Harry, il messaggio di Meghan Markle

Intanto, Meghan prova a stemperare la tensione, concentrando l’attenzione solo sul giorno di festa e ha condiviso un messaggio pieno d’amore su Instagram per il suo Harry.

Lady Markle ha postato una serie di immagini molto dolci del marito coi figli e con lei e ha commentato: “È semplicemente il migliore. Tanti auguri amore mio“.