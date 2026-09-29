Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton potrebbe liberarsi prima del previsto della presenza ingombrante di Meghan Markle. A quanto pare i Sussex starebbero già valutando di lasciare il Regno Unito dopo un mese dal loro trasferimento.

Kate Middleton, Meghan Markle se ne va un’altra volta

Kate Middleton non ha nemmeno incontrato sua cognata Meghan Markle da quando si è trasferita con Harry e i bambini Archie e Lilibet in Gran Bretagna. Nemmeno, pare, si sono sentite al telefono. E lo stesso dicasi per William e suo fratello.

Le due coppie non si sono viste né si sono parlate per tutto il mese di settembre, temendo il momento in cui si sarebbero dovute incontrare. Ebbene, questo problema avrà una soluzione facile. Pare infatti che Harry e Meghan stiano già valutando di tornarsene in California. E di certo non saranno William e Kate a fermarli.

Il Principe e la Principessa del Galles hanno cercato di mostrarsi indifferenti al ritorno di Harry e Meghan. Se Re Carlo ha parlato esplicitamente dei Sussex e di come devono essere considerati dei semplici cittadini privati, William e Kate non hanno rilasciato alcun commento sulla decisione della coppia e hanno evitato tutte le domande che li riguardavano.

Stando a indiscrezioni provenienti dal Palazzo, l’erede al trono era totalmente contrario al ritorno in Gran Bretagna di Harry, considerandolo inaffidabile e pericoloso per la stabilità della Monarchia. Per questo probabilmente non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulla decisione del fratello, evitando ogni tipo di confronto anche a distanza.

Anche Harry e Meghan hanno mantenuto un profilo basso, per quanto si siano risentiti della definizione che ha dato loro Re Carlo. Ma il Regno Unito si è mostrato un Paese ostile nei loro confronti, così riporta una fonte vicina ai Sussex e per questo potrebbero lasciarlo entro poche settimane.

Kate Middleton, il ricatto di Harry e Meghan

Il motivo sarebbe sempre il problema della sicurezza. Harry, Meghan e figli non possono avere la protezione della polizia e loro senza scorta non si sentono sicuri, al punto che dopo soli due giorni di scuola Archie e Lilibet hanno dovuto cambiare istituto. Pare perché il tragitto da fare in auto era troppo lungo e trafficato.

Secondo l’esperto in questioni reali, Richard Eden, il fatto che i Sussex stiano pensando di tornare in California è una sorta di ultimatum che hanno dato al Re, una specie di ricatto. Se non ottengono quello che vogliono, se ne andranno. “Le implicazioni sono enormi, perché se lo ottengono, significa che Harry e Meghan potranno andare e venire a loro piacimento, beneficiando della protezione della polizia, e potranno anche affermare di volerla in America”, spiega l’esperto. Per questo è probabile che il Palazzo lasci a loro la decisone e non farà nessuna mossa per fermarli.

La loro partenza risolverebbe infatti non pochi problemi a Carlo e William. Il Sovrano infatti è stato criticato per aver accettato il ritorno dei Sussex. Liberarsi di loro senza imposizioni, aumenterebbe la sua popolarità. Mentre William si toglierebbe una spina nel fianco. La presenza del fratello è per tanti motivi imbarazzante, anche perché alla fine un confronto ci sarà.