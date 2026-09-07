Kate Middleton, il suo “verdetto” sul ritorno di Harry e Meghan

Mentre Harry e Meghan sono rientrati in Gran Bretagna, Kate ha tutte le intenzioni di mantenere rapporti sereni, pur senza perdonarli

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Getty Images Kate Middleton e Meghan Markle

A sei anni dalla loro partenza dal Regno Unito e dall’abbandono dei loro ruoli di membri attivi della Famiglia Reale, il Principe Harry e Meghan Markle sono tornati a calpestare il suolo britannico. Ma questo non è certo motivo di gioia e riconciliazione per Kate Middleton e il Principe William: secondo fonti vicine, ci sarebbero ancora alcune tensioni tra le due coppie.

Kate Middleton, il suo ruolo nel ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra

Il Principe Harry e Meghan Markle sono tornati in Gran Bretagna la scorsa settimana, trasferendosi in una residenza privata, non di proprietà della Famiglia Reale, fuori Londra. E anche i piccoli Archie e Lilibet sono già stati iscritti a scuola e inizieranno le lezioni tra poche settimane. È chiaro che ormai i Sussex siano decisi a proseguire la loro vita in Inghilterra, anche se la frattura con i Principi del Galles non sarà affatto facile da sanare.

Ma una cosa è certa: Kate Middleton e il Principe William avrebbero intenzione di evitare ogni “dramma” legato al ritorno a casa di Harry e Meghan. Amici intimi della coppia hanno rivelato che, pur non potendo “perdonare” i Sussex per le accuse rivolte alla Famiglia Reale durante il loro soggiorno in America, vorrebbero mantenere un atteggiamento quanto più sereno possibile, con l’intenzione di “guardare avanti verso il futuro“.

Sia William che il Re Carlo sarebbero stati informati delle intenzioni di Harry e Meghan: continuerebbero a essere d’accordo sul fatto che non possa esserci un ruolo “a metà strada” per il duca di Sussex, che in questo modo non riprenderebbe le sue responsabilità reali.

I rapporti continuano a essere particolarmente complessi, difficoltà che si trascinano dal matrimonio di Harry e Meghan: secondo fonti vicine alla Famiglia Reale William e Kate avrebbero avuto fin da subito l’impressione che la coppia avesse un “secondo fine”. “Erano convinti che il comportamento dei Sussex derivasse da qualcosa di più del semplice essere difficili. L’atmosfera tra loro era piuttosto tossica”, ha raccontato un insider.

I trascorsi tra Kate e Meghan

Che i rapporti tra le due cognate non siano idilliaci non è certo un mistero. Sempre stando a quanto riportato da fonti vicine alla Famiglia Reale, pare che Meghan si mostrasse prepotente e che Kate la trovasse aggressiva. Lady Middlteton sperava che “William potesse provare a parlare con Harry e appianare le cose, ma non è andata proprio così… E in fin dei conti lei aveva tre figli piccoli, che erano la sua priorità, e semmai vedeva l’inevitabilità di una separazione, anche se forse non nella misura di quanto è poi effettivamente accaduto”.

L’esperto reale Russell Myers ha voluto sottolineare quanto i percorsi di William e Harry si siano allontanati negli anni, nonostante il Principe di Galles si sia sforzato molto per stargli vicino. “William aveva la sensazione che, a un certo punto – anche se forse è impossibile dire esattamente quando – avesse perso suo fratello”, ha rivelato una fonte vicina al futuro Re. “Era diventato paranoico, arrabbiato, ossessivo e saldamente ancorato al passato. Non c’è dubbio che, almeno in quel periodo, Harry potesse contare su molto amore e sostegno”.

“È difficile immaginarlo ora, dopo tutto quello che è successo”, ha rivelato una fonte a Myers. “Ma all’inizio William trovava Meghan piuttosto stimolante. Era sinceramente felice per Harry e voleva solo il meglio per lui“.

Secondo Myers, Kate, che aveva sempre fatto da paciere durante i litigi tra i fratelli, giunse alla conclusione che non ci fosse molto altro da fare. “Catherine ha sempre preferito la ragione al conflitto. Era così che era stata educata, in una famiglia che risolveva le divergenze con il dialogo piuttosto che serbandone rancore. All’inizio aveva pensato che i battibecchi tra William e Harry fossero dovuti all’immaturità o alla testardaggine di entrambe le parti, ma l’atteggiamento di Harry e Meghan nei confronti del personale di palazzo, a cui lei e William tenevano molto, ha portato le coppie su un percorso completamente diverso”.