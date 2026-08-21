Michelle Hunziker, la vacanza che non ti aspetti con Serena Autieri: “Finalmente con la mia sorellina”

Quella tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è una delle amicizie più longeve e genuine dello spettacolo italiano. Un legame nato lontano dagli studi televisivi e dai riflettori: le due si sono conosciute infatti oltre dieci anni fa durante una vacanza in Alta Badia , dove si trovavano con le rispettive famiglie. A favorire l’incontro sarebbero state anche le figlie più piccole , coetanee, che iniziarono a giocare insieme. Tra Michelle e Serena la sintonia è stata immediata e da allora sono diventate inseparabili: vacanze, risate, confidenze e soprattutto la passione per la montagna. Un’amicizia che Serena ha definito “amore puro”, capace di restare intatta anche quando gli impegni e la distanza le tengono lontane.

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Dimenticate per un attimo le classiche vacanze tutte relax, mare e aperitivi al tramonto: Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno scelto ancora una volta la montagna e, soprattutto, una buona dose di adrenalina. Le due amiche si sono infatte ritrovate ancora una volta ad affrontare insieme una via ferrata, tra pareti rocciose, caschetti, imbracature e un meteo decisamente poco clemente. "Ferratina con pioggia", hanno scritto con ironia nel video condiviso sui social, mostrando alcuni momenti dell'escursione sulla roccia bagnata.

Una vera avventura ad alta quota che, oltre a raccontare la loro passione per lo sport e la natura, sembra mettere ancora una volta a tacere le periodiche indiscrezioni su una presunta crisi tra le due. Michelle e Serena appaiono infatti affiatate e complici, pronte a sostenersi anche quando il percorso si fa decisamente più impegnativo.

A raccontare la giornata sono state proprio le due conduttrici in una storia Instagram all'insegna della complicità. "Finalmente con la mia sorellina", scrive Michelle come didascalia, prima di scherzare con l'amica persino sulla luce più adatta per il video: "Non ci vediamo così spesso, dobbiamo essere belle in questo video". Immediata la replica ironica di Serena: "Lei lo è, io vivo di luce riflessa", poi si passa all'avventura appena vissuta: "Ascolta amore, finalmente abbiamo rifatto una ferrata insieme", esclama Michelle.

"Abbiamo visto un sacco di edelweiss", racconta Serena, mentre la Hunziker aggiunge entusiasta "Bello, bello. Ha piovuto, è stata una ferrata bella impegnativa, con la roccia che scivola". Serena spiega poi che Michelle era appena arrivata e, non avendo potuto partecipare alla ferrata del giorno precedente, le due hanno deciso di recuperarne subito un'altra insieme.

E la passione per l'alta quota sembra aver conquistato anche la nuova generazione: le bambine hanno infatti affrontato a loro volta le ferrate, trasformando la vacanza in montagna in una vera avventura da condividere in famiglia.

Un anno fa la smentita della crisi

Eppure soltanto nell'agosto del 2025, esattamente un anno prima, Michelle Hunziker e Serena Autieri avevano dovuto mettere a tacere, una volta per tutte, le voci su una presunta crisi della loro amicizia. In quei giorni il gossip si era scatenato per un dettaglio che non era passato inosservato: le due amiche, abituate a condividere vacanze, risate e momenti insieme, avevano trascorso il Ferragosto separate. Michelle era stata in Costiera Amalfitana, mentre Serena si trovava sulle Dolomiti con il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia. Tanto era bastato per far partire le indiscrezioni su un possibile litigio.

A rispondere ai rumors, però, ci avevano pensato direttamente loro, Michelle aveva raggiunto Serena a San Cassiano, in Alta Badia, e le due erano apparse insieme in un video pubblicato sui social, sorridenti e complici come sempre. "Non è vero", avevano replicato davanti alle voci che le volevano ai ferri corti. La Hunziker, con la sua solita ironia, aveva poi scherzato sul fatto di aver raggiunto l'amica praticamente con i "pattini a rotelle", proprio perché mentre lei si trovava in Costiera Amalfitana, Serena era in montagna.

A corredo del filmato era arrivato anche un messaggio inequivocabile: "Don't worry, la nostra amicizia è intatta".

Un siparietto che nell'estate 2025 sembrava aver chiuso definitivamente il caso. Del resto, quello tra Michelle e Serena è sempre apparso come uno di quei legami capaci di resistere anche alla distanza e agli impegni. La stessa Autieri aveva raccontato in passato che tra loro c'era un rapporto profondo, che non aveva bisogno di una frequentazione quotidiana per restare forte.