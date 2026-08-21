Michelle Hunziker, la vacanza che non ti aspetti con Serena Autieri: “Finalmente con la mia sorellina”

Michelle Hunziker ritrova Serena Autieri in montagna: ferrata sotto la pioggia e quel “Finalmente con la mia sorellina” che smentisce ogni voce di crisi

Foto di Claudia Giordano

Claudia Giordano

Content editor Lifestyle e digital strategist

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

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Michelle Hunziker, la vacanza che non ti aspetti con Serena Autieri: “Finalmente con la mia sorellina”
IPA
Michelle Hunziker e Serena Autieri

Quella tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è una delle amicizie più longeve e genuine dello spettacolo italiano. Un legame nato lontano dagli studi televisivi e dai riflettori: le due si sono conosciute infatti oltre dieci anni fa durante una vacanza in Alta Badia, dove si trovavano con le rispettive famiglie. A favorire l’incontro sarebbero state anche le figlie più piccole, coetanee, che iniziarono a giocare insieme. Tra Michelle e Serena la sintonia è stata immediata e da allora sono diventate inseparabili: vacanze, risate, confidenze e soprattutto la passione per la montagna. Un’amicizia che Serena ha definito “amore puro”, capace di restare intatta anche quando gli impegni e la distanza le tengono lontane.

Michelle Hunziker e Serena Autieri di nuovo riunite in montagna

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