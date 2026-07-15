Michelle Hunziker e Giulio Berruti alle Eolie con Nunzia De Girolamo: incidente (ironico) sul catamarano

Nunzia De Girolamo ha condiviso un divertente siparietto con Michelle Hunziker e Giulio Berruti, che si sono improvvisati "infermieri" dopo il suo piccolo incidente

IPA Michelle Hunziker

Estate per la maggior parte di noi vuol dire mare e non c’è niente di meglio che condividere qualche giorno spensierato in compagnia delle persone più care. Michelle Hunziker è certamente di questo parere. Così, dopo essersi emozionata al matrimonio della sua Aurora, ha deciso di prolungare il suo soggiorno in Sicilia concedendosi una fuga rigenerante a bordo di un catamarano, in compagnia di Giulio Berruti e degli amici Nunzia De Girolamo e Jonathan Kashanian. Momenti di puro relax, in cui non è mancato l’imprevisto: un piccolo “incidente” condito da un po’ di sana e bella ironia.

Piccolo “incidente” a bordo del catamarano

Dopo lo splendido matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ha deciso di restare ancora un po’ alle Isole Eolie (e come darle torto). Mare cristallino, buon cibo e ottima compagnia. Gli ingredienti per la perfetta vacanza all’insegna del relax, interrotta da un piccolo “incidente” domestico che ha visto come sfortunata protagonista Nunzia De Girolamo.

Mentre si trovava a bordo di un catamarano, la conduttrice di Ciao Maschio si è fatta male a un piede. Nulla di grave, per fortuna, sono imprevisti che possono capitare a chiunque.

Ma da questo imprevisto è nato un divertente siparietto che ha deciso di condividere su Instagram. L’equipaggio del catamarano non ha perso tempo e si è subito attivato per soccorrere l’amica, improvvisandosi infermieri provetti tra ghiaccio, bende e quanto potesse servire ad alleviarne il dolore. “Scusa, quanto costa questo intervento?”, chiede ironicamente De Girolamo ai suoi soccorritori.

Con la sua laurea in odontoiatria, Giulio Berruti in effetti era la persona giusta al momento giusto, ma gli altri due protagonisti di questa scena non sono stati da meno. Da una parte Michelle Hunziker, con la sua energia e il suo proverbiale sorriso, e dall’altra Jonathan Kashanian, che di buonumore ne ha davvero da vendere.

Michelle Hunziker si gode l’estate con Giulio Berruti

Il clima che si respira nelle immagini condivise da Nunzia De Girolamo restituisce la freschezza di un rapporto sul quale qualcuno aveva storto un po’ il naso. Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono una coppia a tutti gli effetti. Sono complici e innamorati, trascorrono molto tempo insieme, si divertono e condividono anche le amicizie.

“Con lui mi sento al sicuro. Ci dormo benissimo – le parole della conduttrice a Vanity Fair -. Adesso qualcuno penserà: madonna, poteva dire altre mille cose… però non sa quanto sia importante riuscire ad addormentarsi tra le braccia di un uomo per me, che ho bisogno del mio spazio, anche a letto. Significa che ci sto davvero bene e che non sono in uno stato di allerta. Oggi in un compagno cerco questo: la pace, la serenità, la complicità”.

E sul matrimonio sembra aver cambiato idea: “Me l’avesse chiesto un po’ di mesi fa, avrei risposto: zero. Ma, alla fine, nella vita mai dire mai. Delle cerimonie nuziali mi piacciono le promesse d’amore, meno i contratti, che concepisco solo per dare ai figli un senso di ‘idoneità sociale’. Sono una romantica, quindi sì, potrei sposarmi di nuovo, magari in un’occasione meno formale, in un ‘non matrimonio'”.