Michelle Hunziker innamorata di Giulio Berruti, le foto di un’estate piena di gioia

IPA Michelle Hunziker

Per Michelle Hunziker, luglio è stato un mese da ricordare, un mese che ha vissuto pienamente e che le ha riservato grandi emozioni: non sorprende, quindi, che abbia voluto celebrarlo condividendo un video, un diario per immagini con i tasselli più belli di queste giornate caldissime, ma piene d’amore. E in mezzo a tanti ricordi, a spiccare è soprattutto la serenità di una donna che sembra aver ritrovato l’equilibrio anche nella sfera più privata.

Il luglio pieno d’amore di Michelle Hunziker con Giulio Berruti

Dopo aver custodito la relazione con una certa prudenza, Michelle Hunziker sembra oggi più libera di mostrare la serenità che sta vivendo. Al suo fianco c’è Giulio Berruti, con cui condivide una relazione che, giorno dopo giorno, si è fatta sempre più stretta. E proprio il racconto pubblicato di recente ne è la testimonianza: tra le immagini che scorrono, non mancano gli attimi rubati alla coppia.

Nelle fotografie trasmettono una certa complicità, tra sguardi affiatati e gesti spontanei, due persone che stanno bene insieme e non sentono il bisogno di nasconderlo. Michelle Hunziker e Giulio Berruti si mostrano affiatati e sereni, protagonisti di un’estate vissuta all’insegna della semplicità, tra piccoli momenti di quotidianità e istanti più intensi, in vacanza insieme. Del resto la conduttrice non ha mai fatto mistero di ciò che desidera oggi accanto a sé: una presenza matura ed equilibrata, una persona serena con cui costruire qualcosa di autentico. E le immagini condivise sembrano confermare che quella ricerca ha – finalmente – trovato una risposta.

Un mese speciale anche per il matrimonio della figlia Aurora

Ma il luglio di Michelle non è stato soltanto il mese dell’amore vissuto allo scoperto, perché si è tenuto l’evento per eccellenza a rendere queste settimane ancora più preziose: il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, celebrato proprio all’inizio del mese, con Goffredo Cerza. L’emozione vissuta è stata grande, per quel momento destinato a rimanere scolpito per sempre.

Elegantissima per l’occasione, la Hunziker aveva preso la parola davanti agli invitati lasciandosi andare alla commozione. Con la voce rotta dall’emozione, aveva ripercorso il cammino condiviso con la figlia, dai suoi primi istanti di vita fino alla donna che è diventata oggi. Un discorso intimo e sincero, in cui non è mancato il riconoscimento delle difficoltà affrontate negli anni, legate anche alla notorietà della famiglia, e un pensiero riconoscente per tutto ciò che Aurora ha saputo insegnare ai suoi genitori.

Prima, durante e dopo le nozze di Aurora, subito si è scatenata una domanda: ma Berruti c’era? A rispondere è stata la stessa Michelle, che ha voluto spiegare la sua assenza alla cerimonia. Pur essendo stato invitato, l’attore ha preferito farsi da parte in quel giorno tanto speciale, scegliendo di raggiungerli soltanto il giorno successivo. Un gesto di garbo e di rispetto verso la famiglia, che denota ancora una volta la sensibilità con cui la coppia sta vivendo il proprio rapporto, senza forzature e nel pieno riguardo per gli equilibri e gli affetti di ciascuno.