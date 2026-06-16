Michelle Hunziker sta vivendo la sua estate 2026 nel segno dello stile e dell'amore: tutto sul suo bikini ad effetto lingerie e sulla prima foto di coppia con Giulio Berruti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Michelle Hunziker - Estate 2026

È — finalmente — un’estate che sa di amore quella di Michelle Hunziker: dopo aver portato a termine alcuni impegni professionali in Svizzera, la conduttrice più radiosa della televisione italiana si sta concedendo una meritata vacanza presso l’amatissima Romagna in compagnia della sua dolce metà. Ebbene sì, anche la prima foto di coppia ufficiale insieme a Giulio Berruti è arrivata, insieme alla lunga serie di scatti da capogiro. L’ultimo in bikini bianco, ad esempio, è stata la prova definitiva di come il tempo per lei sembra essersi inspiegabilmente fermato.

Michelle Hunziker è ancora la regina della spiaggia: il due pezzi in stile lingerie (che tutte vogliamo per questa estate)

Al solstizio d’estate mancano ancora una manciata di giorni, ma Michelle Hunziker ha già dato il via ufficiale alla sua calda stagione. Anche se a dire il vero, nel suo caso specifico, sarebbe forse meglio dire “bollente”: come da consolidata tradizione la showgirl italo-svizzera sta attualmente infiammando la Riviera Romagnola — una meta a lei molto cara, colma di teneri ricordi d’infanzia e grandi emozioni — a suon di stile e seduzione.

Dopo aver fatto innamorare tutti in rosso, a catturare l’attenzione è stato un look da spiaggia che ha immediatamente ribaltato ogni certezza sul tema tendenze bikini del 2026: parliamo di uno strepitoso due pezzi dai profili in pizzo, ad effetto lingerie. Un modello dal sapore ultra chic, impreziosito da generose porzioni vedo-non-vedo finemente lavorate sia sul reggiseno che sullo slip, che riesce a fondere in uno solo sensualità esplosiva ed eleganza d’altri tempi.

Mentre passeggia sul bagnasciuga con la disinvoltura di una top model internazionale, la quarantanovenne ancora non smette di lasciare a bocca aperta grazie alla sua forma fisica statuaria. Ed al suo iconico sorriso contagioso, ovviamente: “La bellezza richiede impegno, soprattutto con il passare degli anni”, aveva ammesso proprio di recente in sede di intervista. Non vi sarebbe alcun segreto dietro alla sua grande bellezza, a detta sua, se non movimento e regime alimentare perfettamente bilanciati.

Il punto, secondo lei, non è inseguire la perfezione a tutti i costi: il suo obiettivo è ispirare le donne a costruire, giorno dopo giorno, una routine sana e sostenibile, capace di far stare bene lontano da irrealistiche rinunce e ossessioni. È proprio su questo credo che nel 2018 ha fondato Goovi, noto brand di wellness e beauty che vede fondersi “good” e “movie” per richiamare proprio tale concetto, fornendo le basi di uno stile di vita equilibrato e positivo alla portata di tutte: “La “gooviness” è questo: longevità, intesa come sentirsi bene nel proprio corpo, conservare energia, leggerezza e vitalità senza vivere con privazioni”, aveva continuato a spiegare poi la conduttrice.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, un amore alla luce del sole (al tramonto)

Le sorprese sotto il sole accecante della Romagna, però, non sono affatto finite qui: dietro a tanta luce si nascondeva un dolce segreto, che di segreto forse oramai aveva ben poco, ma che aspettava solo il momento giusto per essere svelato. Dopo mesi passati a giocare a nascondino con i paparazzi, tra fughe romantiche in Liguria e weekend super riservati in Puglia, Michelle Hunziker ha deciso che è giunto il momento di vivere la sua felicità alla luce del sole: eccola dunque, con un colpo di scena degno di una vera regina del web, ufficializzare la sua travolgente storia d’amore con l’affascinante attore Giulio Berruti attraverso la prima, attesissima foto di coppia su Instagram.

Lo scatto? Poesia pura: nelle stories di lei si possono vedere i due vicinissimi, con i colori infuocati di un tramonto mozzafiato a far da sfondo. A rendere questo debutto social ancor più magico, emozionante e quasi cinematografico, poi, è stata la colonna sonora della celebre e romantica canzone Secret Garden di Bruce Springsteen. Un gesto dolcissimo, che profuma intensamente di genuina felicità.