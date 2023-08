Michelle Hunziker, fisico scolpito a 46 anni: il suo consiglio sorprendente

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Michelle Hunziker è una delle conduttrici televisive più belle del mondo dello spettacolo italiano. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, infatti, anche a 46 anni ha un fisico da urlo, che sfoggia spesso sui social con dei post che lasciano senza parole i suoi followers. Michelle Hunziker ha raccontato come ha passato l’estate 2023 su Instagram con scatti e video divertenti. Alcuni post in bikini hanno mostrato il fisico scolpito della conduttrice, mentre altri contenuti hanno raccontato la sua prima estate da nonna di Cesare Augusto Cerza.

In una recente intervista, Michelle Hunziker ha svelato i segreti del suo fisico perfetto. Anche se su Instagram dispensa sempre consigli su come mantenersi in forma, usando anche i prodotti giusti, ossia quelli della sua linea Goovi che puoi acquistare anche online, come il famoso anticellulite che ha effetti miracolosi e costa poco più di 20 euro.

Il segreto di bellezza di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è perfetta con qualsiasi outfit, grazie a un fisico assolutamente senza difetti. Per ottenere quest’aspetto estetico, però, la conduttrice segue delle precise regole alimentari ed effettua uno specifico allenamento. Infatti, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker ha raccontato come scolpisce il suo fisico, come riportato da Leggo.

La conduttrice televisiva è appassionata di arti marziali e consiglia a tutte le sue ammiratrici un corso di autodifesa per aiutare fisico e mente: “Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi. Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra. Posso dare un consiglio alle lettrici? Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente”.

Michelle Hunziker, al di là dell’allenamento, è convinta dell’importanza della costanza per ottenere dei buoni risultati. La presentatrice ha consigliato a tutte come potersi allenare ogni giorno, sia in vacanza che a casa: “Chi è ancora al mare può godere di passeggiate a ritmo sostenuto e di belle nuotate. Appena rientrate in città invece io consiglio di fare sport in casa: bastano 20 minuti per stare bene. Ogni giorno, e non trovate scuse: si può anche farlo in mutande appena sveglie e spettinate! Ci sono tante app di fitness oppure basta guardare YouTube e trovare un mini circuito a corpo libero per tonificare e tenere sveglio ogni muscolo”.

La dieta di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker effettua degli allenamenti di arti marziali per mantenere il suo fisico sempre perfetto. Ma la conduttrice televisiva è anche attenta alla sua alimentazione. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha svelato la sua dieta giornaliera, cominciando dalla colazione: “Io inizio da una buona colazione con yogurt greco a zero grassi, che è ricco di proteine e sano. Ci si possono unire le noci tritate, mirtilli, frutti rossi, un po’ di sciroppo d’acero o miele. Poi un caffettino o un tè e la colazione è perfetta, inserendo solo i grassi vegetali buoni delle noci, che sono anche un toccasana per l’intestino. Poi mangio anche due fette biscottate. A metà mattina va bene un frutto o uno snack, come mi capita quando sono a lavorare e non ho tempo”.

La conduttrice televisiva a pranzo si concede la pasta, ecco un primo piatto tipico dell’alimentazione di Michelle Hunziker: “Orecchiette fresche integrali (70 grammi) con broccoli, poco olio, peperoncino e acciughe, seguite da petto di pollo o tacchino con insalata. Questo è un pasto completo di proteine, carboidrati e un pochino di grasso attraverso l’olio”. A cena, invece, la presentatrice consiglia di non esagerare: “La sera, invece, la quantità è importante: poco di tutto, sempre carboidrati (patate lesse con fagiolini, pomodorini, basilico, con olio, limone, sale e pepe), carne o un merluzzo al forno”.

